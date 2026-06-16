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Halk TV Türkiye Napolyon'un sezonu açıldı: Tarlada kilosu en az 60 TL'den başlayacak

Napolyon'un sezonu açıldı: Tarlada kilosu en az 60 TL'den başlayacak

Konya'nın Akşehir ilçesinde geçen yıl zirai don nedeniyle üretim yapılamadı. Bu yıl bol yağışlar hem rekolteyi hem de kiraz kalitesini artırdı.

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Napolyon'un sezonu açıldı: Tarlada kilosu en az 60 TL'den başlayacak

Konya'nın Akşehir ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen ve halk arasında "Napolyon" olarak bilinen Akşehir kirazında bu yıl rekolte sevinci yaşanıyor. Geçen yıl Türkiye genelini etkileyen zirai don Akşehir'i de vurmuş, üretim neredeyse sıfırlanmıştı. Bu yıl ise 25-30 bin ton hasat bekleniyor.

Akşehir Gölü ile Sultan Dağları arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik alanda yetiştirilen kirazın Türkiye'nin toplam kiraz ihracatındaki payı yüzde 24'e ulaşıyor. Ürünlerin yüzde 70-80'i başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere yurt dışına gönderiliyor.

Napolyon'un sezonu açıldı: Tarlada kilosu en az 60 TL'den başlayacak - Resim : 1

GÖL DOLDU, KİRAZ KALİTESİ ARTTI

Akşehir Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suat Ordu, bu yılki yağışların kiraz kalitesine yaptığı katkıyı anlattı:

"Bu yıl yağışlardan dolayı Akşehir Gölü'nde su tutumu oldu. Bu da bizim Akşehir kirazına ve bu bölgedeki üretim yapılan arazilerde bir mikro iklimleme sistemi yarattı. Bu sebeple gölümüzün olmasının kirazın kalitesini daha çok artıracağına inanıyoruz."

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Ordu, yağışların meyve kalitesine etkisini şöyle açıkladı:

"Hava şartlarından dolayı mevsimsel olarak hasatta gecikme var. Bu gecikmede bizim meyvemizin kalitesi ve kalibresi için iyi sonuçlar yapıyor. Çünkü yağışlardan dolayı sabahleyin kalktığımızda tarlalarda, bahçelerde meyve ağaçlarının üzerinde çiy oluşuyor. Bu da kirazın kalitesini ve olgunlaşmasını artırıyor."

Napolyon'un sezonu açıldı: Tarlada kilosu en az 60 TL'den başlayacak - Resim : 3

KİLO MALİYETİ 60 LİRA, FİYAT BEKLENTİSİ YÜKSEK

Ordu, üreticilerin fiyat konusundaki kaygılarını da dile getirdi. Kirazın kilo başına maliyetinin hasat, gübre, ilaç ve su masrafları birlikte hesaplandığında 60 liraya yaklaştığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün için bir kiloluk kirazın sadece hasat masrafı 25 TL'ye kadar çıkıyor. Diğer gübresi, ilacı, suyu da kattığımızda 60 TL gibi bir rakam bizim masrafımız oluyor. İnşallah bu rakamların daha üstüne ürünleri satarız ve ihracata göndeririz. Çiftçimiz kazanır, Türkiye'nin ekonomisi kazanır."

Napolyon'un sezonu açıldı: Tarlada kilosu en az 60 TL'den başlayacak - Resim : 4

2004 yılında coğrafi işaretle tescillenen Akşehir kirazının kalitesinin temel kaynağı olarak Akşehir Gölü'nün yarattığı mikroklimatik koşullar gösteriliyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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