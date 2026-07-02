Adana'da jandarma aracına kamyonun çarptığı anlar kamerada
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir kamyonun jandarma trafik aracına arkadan çarpması sonucu 2 askeri personel hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kamyon şoförü gözaltına alındı.
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Kaza, dün öğle saatlerinde Kozan-İmamoğlu kara yolunda gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, İmamoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekibinin içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı.
SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşlar kazayı gördükten sonra durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri ulaştı.
YARALI ASKERİ PERSONELLER HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada hafif yaralanan 2 jandarma personelini sağlık ekipleri ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralanan askeri personellerin tedavisine hastanede başlandı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI İNCELEME SÜRÜYOR
Kazanın ardından ekipler kamyon şoförünü gözaltına aldı. Çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler doğrultusunda olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi