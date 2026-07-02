Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Adana'da jandarma aracına kamyonun çarptığı anlar kamerada

Adana'da jandarma aracına kamyonun çarptığı anlar kamerada

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir kamyonun jandarma trafik aracına arkadan çarpması sonucu 2 askeri personel hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kamyon şoförü gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Kaza, dün öğle saatlerinde Kozan-İmamoğlu kara yolunda gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, İmamoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekibinin içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar kazayı gördükten sonra durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri ulaştı.

YARALI ASKERİ PERSONELLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif yaralanan 2 jandarma personelini sağlık ekipleri ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralanan askeri personellerin tedavisine hastanede başlandı.

Belediye kamyonu kaza yaptı: İki aracın sürücüsü de öldüBelediye kamyonu kaza yaptı: İki aracın sürücüsü de öldü

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI İNCELEME SÜRÜYOR

Kazanın ardından ekipler kamyon şoförünü gözaltına aldı. Çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler doğrultusunda olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Trafik Kazası Jandarma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro