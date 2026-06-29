Belediye kamyonu kaza yaptı: İki aracın sürücüsü de öldü

Manisa'nın Gördes ilçesinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Gördes-Salihli yolu Çaykenarı mevkisinde iki kamyon çarpıştı. Gördes'ten Salihli istikametine seyir halinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesine ait Aziz Aydın (36) yönetimindeki 45 ASL 646 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Harun Baki Aksoy (58) idaresindeki 42 BHA 816 plakalı kamyon virajlı yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.

KAZADA İKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada her iki sürücü ağır yaralanırken, kamyonlardan birinde yolcu olarak bulunan B.B. (49) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADILAR

Gördes Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından durumu ağır olan sürücülerden Aziz Aydın, sevk edildiği Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde, Harun Baki Aksoy ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan B.B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın meydana geldiği virajlı yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(AA)