Halk TV Türkiye Adana'da hareketli dakikalar! Kendini el bombasıyla eve kilitledi

Adana'da hareketli dakikalar! Kendini el bombasıyla eve kilitledi Adana'da polisin baskını sırasında köşeye sıkışan şüpheli, kendini eve kilitledi. Elinde el bombası olan zanlı için bölgeye özel harekat ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Şahıs ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.