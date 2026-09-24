Adana'da hareketli dakikalar! Kendini el bombasıyla eve kilitledi
Adana'da polisin baskını sırasında köşeye sıkışan şüpheli, kendini eve kilitledi. Elinde el bombası olan zanlı için bölgeye özel harekat ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Şahıs ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.
Adana'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Olay, saat 14.30 sularında Yüreğir ilçesi Afetevleri Mahallesi sınırları içerisinde yaşandı. Haklarında yakalama kararı bulunan bir adrese baskın düzenleyen emniyet ekipleri, adrese ulaştıklarında şüphelinin ani tepkisiyle karşılaştı.
Polisleri karşısında görünce kaçamayacağını anlayan zanlı, hızla içeri girerek kapıyı üzerine kilitledi.
ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ
Evde kilitli kalan şüphelinin elinde el bombası bulunduğunun öne sürülmesi üzerine olay yerine; özel Harekat Polisleri, bomba İmha Uzmanları, çok sayıda çevik kuvvet ve resmi ekip sevk edildi.
MÜZAKERECİLER İKNA İÇİN DEVREDE
Mahallede sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılarak geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, uzman müzakereci polisler şüpheliyi sakinleştirmek ve zarar vermeden teslim olmasını sağlamak adına diyalog kurma çalışmalarına başladı.
GÖZALTINA ALINDI
Polislere tabancayla ateş edip, el bombasıyla direnen M.Ş. yakalandı. Daireye giren bomba imha uzmanı, el bombasını muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. (DHA)