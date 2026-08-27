Adana'da 30 mezarın sırrı açığa çıkıyor: Büyük İskender'in kayıp ordusuna ait olabilir

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Aigeai Antik Kenti'nde yürütülen kurtarma kazılarında Helenistik Dönem'e tarihlenen 10 mezar açığa çıkarıldı. Kazının bilimsel danışmanı, mezarların Büyük İskender'in ordusundaki Makedon askerlere ait olabileceğini açıkladı.

Ceyhan Nehri'nin doğusunda yer alan ve antik çağda liman kenti olarak bilinen Aigeai'nin yaklaşık 33 dönümlük nekropolünde çalışmalarını sürdüren kazı ekibi, koridorlu ve merdivenli kaya oyma mezarlarla birlikte sandık türü mezarları ortaya çıkardı. İlk tespitlerde alanda toplam 30 mezar bulunduğu belirlendi.

KİREÇ HARÇLI DUVARLAR VE ROZET MOTİFLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Adana Müze Müdürlüğü tarafından sürdürülen kazılarda mezarların yanı sıra pişmiş topraktan lahitler, mezar hediyesi olarak değerlendirilen gözyaşı şişeleri ve kap parçaları da bulundu.

Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir, sandık mezarların kenarlarının kireç harçla sıvandığını, bazılarının üzerinde rozet motifleriyle süsleme yapıldığını belirtti. Kaya mezarlarda ise cenazenin yerleştirildiği kayaya oyulmuş platformlar tespit edildi.

ORTA ÇAĞ'DAN BU YANA TAHRİP OLMUŞ

Demir, milattan önce 323-31 yılları arasına tarihlenen nekropolün Roma Dönemi'nde de kullanıldığını söyledi. Mezarların Orta Çağ'dan günümüze ciddi tahribata uğradığını vurgulayan Demir, koruma altına alma projesinin başlatıldığını ve bulunan eserlerin Adana Müzesi'nde sergilenmek üzere restorasyona alındığını aktardı.

"EKSİK PARÇA MAKEDON ASKERLERİ OLABİLİR"

Eski Makedonya Kralı Büyük İskender'in milattan önce 333 yılındaki İssos Savaşı'nın hazırlıklarını bu bölgede yaptığını hatırlatan Demir, Aigeai'nin tarihsel bağlamına dikkat çekti.

Doç. Dr. Faris Demir, "Aigeai Antik Kenti, Büyük İskender'in anısına Makedon askerler tarafından kurulmuştur. Bu nedenle burada ortaya çıkardığımız Helenistik Dönem mezarlarının Makedon askerlere ait olma ihtimali bulunmaktadır. Bir kısmının bu askerlere ait olduğunu düşünmekteyiz" diyor.

Kazı çalışmalarının eylül ayı başında tamamlanması planlanıyor. Ekip, bulguların değerlendirilmesinin ardından çalışmalara devam etmeyi ve mezarları restorasyonla turizme kazandırmayı hedefliyor.

(AA)