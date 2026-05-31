Adana'da 126 sürücüye ceza yağdı

Adana'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 126 sürücüye ceza kesilip 8 araç trafikten menedilirken, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü kaza yapınca yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Uygulamalarda çok sayıda araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

8 ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Kent merkezinin farklı noktalarında oluşturulan uygulama alanlarında, şüphe üzerine durdurulan toplam 387 aracın sürücüsü ve belgeleri incelendi. Evrak eksiği bulunan ve kural ihlali yaptığı tespit edilen 126 sürücüye idari para cezası kesildi. Çeşitli yasal eksiklikleri tespit edilen 8 araç trafikten menedildi. Alkollü araç kullandığı belirlenen 3 sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Denetimler esnasında hareketli anlar da yaşandı. Bir uygulama noktasında görevli polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak hızla bölgeden uzaklaşmaya çalışan bir sürücü ekiplerce takibe alındı.

Kaçış güzergahında direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, kaza yaparak durabildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazanın ardından sürücü gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)

