4 araç birbirine girdi: Burdur'daki kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Kaza, Isparta-Antalya karayolu üzerindeki Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 4 araç, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 11 kişinin yaralandığı tespit edildi.

KARAYOLU KISMEN TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle Isparta-Antalya karayolu uzun bir süre araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki yoğun kurtarma ve temizlik çalışmalarının ardından yolun kısmen yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Güvenlik güçleri ve ilgili ekiplerin kaza mahallindeki inceleme çalışmaları devam ediyor. (AA, DHA)