Ablukaya alınan Taksim'de Gezi anması

Gezi Parkı'nın yıkılması ve yerine Topçu Kışlası yapılmasının istenmesi üzerine başlayan Gezi Olayları'nın üzerinden 13 yıl geçti.

2013'te 80 ilde gerçekleşitirilen Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenler abulakaya alınan Taksim'de yapılan basın açıklamasıyla anıldı.

İstanbul'dan başlayarak yurdun dört bir yanına yayılan Gezi Direnişi'nde yaşamını yitirenleri anmak için Taksim Dayanışması, olayların başladığı noktada basın açıklaması yapacaklarını duyurarak, yurttaşlara çağrıda bulunmuştu.

Taksim Dayanışması'nın "Karanlık kalır Gezi kalır" ifadeleriyle yaptığı çağrının ardından Taksim adeta ablukaya alındı. İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı.

Ayrıca Beyoğlu Kaymakamlığı da, Taksim ve Tünel Meydanı’nda toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiğini, "kamu düzeni ve toplumsal barışın korunması" amacıyla ilçe genelindeki tüm açık alanlarda 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yasağı kararı alındığını duyurdu.

GEZİ TUTUKLULARI İÇİN ADALET ÇAĞRISI

Ancak tüm bu ablukaya karşın, Taksim Dayanışması Gezi Direnişi'nin 13'üncü yıl dönümünde anma etkinliğini yurttaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Mis Sokak'ta yapılan açıklamada Gezi tutukluları Osman Kavala, Çiğdem Mater, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden için adalet çağrısı yapıldı.