Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Valiliğin Gezi kararı sanatı da etkiledi: Tiyatro oyunu iptal edildi

Valiliğin Gezi kararı sanatı da etkiledi: Tiyatro oyunu iptal edildi

Gezi Direnişi'nin yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı kısıtlama kararlarından sanat da etkilendi. Taksim'deki Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen Şahları da Vururlar oyunu iptal edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Valiliğin Gezi kararı sanatı da etkiledi: Tiyatro oyunu iptal edildi

İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Gezi Direnişi'nin yıldönümünde aldığı kısıtlama kararı nedeniyle Ses 1885'te sahnelenen Şahları da Vururlar Oyunu'nun bugünkü gösterimi iptal edildi.

Ortaoyuncular'dan yapılan açıklamada bilet iadelerinin yapılacağı belirtildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

GEZİ'NİN YILDÖNÜMÜNDE TAKSİM'E ABLUKA

Gezi Direnişi'nin 13'üncü yılı nedeniyle Taksim Dayanışması ve çeşitli sivil toplum kuruluşları Taksim'de basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının basın açıklamasının önüne geçmek isteyen İstanbul Valiliğince Taksim'e ulaşım kısıtlaması getirildi.

Valiliğin Gezi kararı sanatı da etkiledi: Tiyatro oyunu iptal edildi - Resim : 2

Bu kapsamda bugün saat 13.00'ten itibaren M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim İstasyonu, F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı ve TF Maçka–Taşkışla Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı.

Beyoğlu Kaymakamlığı da Taksim ve Tünel Meydanı’nda toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiğini, "kamu düzeni ve toplumsal barışın korunması" amacıyla ilçe genelindeki tüm açık alanlarda 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yasağı kararı alındığını duyurdu.

Tedbirler doğrultusunda, Taksim Meydanı ve çevresinde araç ve yaya trafiği tamamen kapatıldı.

Valiliğin Gezi kararı sanatı da etkiledi: Tiyatro oyunu iptal edildi - Resim : 3

Gezi Direnişi 13 yaşında: Taksim Dayanışması'ndan eylem çağrısıGezi Direnişi 13 yaşında: Taksim Dayanışması'ndan eylem çağrısı

TİYATRO OYUNU DA İPTAL EDİLDİ

İstanbul Beyoğlu'ndaki Ses-1885 Tiyatrosu'nda bugün saat 18.00'de sahnelenmesi beklenen Şahları da Vururlar oyununun iptal edildiği açıklandı.

Ortaoyuncular Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beyoğlu Kaymakamlığının İstiklal Caddesini yaya trafiğine kapatma kararı sebebiyle bu akşam 18.00'deki Şahları Da Vururlar oyunumuzu üzülerek iptal etmek durumundayız. Bilet iadeleri ilgili sitelerden yapılacaktır. Seyircilerimize önemle duyurulur."
Valiliğin Gezi kararı sanatı da etkiledi: Tiyatro oyunu iptal edildi - Resim : 5
Ortaoyuncular Tiyatrosu'ndan yapılan açıklama (31 Mayıs 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Valiliği Gezi Direnişi Taksim Beyoğlu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro