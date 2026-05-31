Valiliğin Gezi kararı sanatı da etkiledi: Tiyatro oyunu iptal edildi

İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Gezi Direnişi'nin yıldönümünde aldığı kısıtlama kararı nedeniyle Ses 1885'te sahnelenen Şahları da Vururlar Oyunu'nun bugünkü gösterimi iptal edildi.

Ortaoyuncular'dan yapılan açıklamada bilet iadelerinin yapılacağı belirtildi.

GEZİ'NİN YILDÖNÜMÜNDE TAKSİM'E ABLUKA

Gezi Direnişi'nin 13'üncü yılı nedeniyle Taksim Dayanışması ve çeşitli sivil toplum kuruluşları Taksim'de basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının basın açıklamasının önüne geçmek isteyen İstanbul Valiliğince Taksim'e ulaşım kısıtlaması getirildi.

Bu kapsamda bugün saat 13.00'ten itibaren M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim İstasyonu, F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı ve TF Maçka–Taşkışla Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı.

Beyoğlu Kaymakamlığı da Taksim ve Tünel Meydanı’nda toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiğini, "kamu düzeni ve toplumsal barışın korunması" amacıyla ilçe genelindeki tüm açık alanlarda 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yasağı kararı alındığını duyurdu.

Tedbirler doğrultusunda, Taksim Meydanı ve çevresinde araç ve yaya trafiği tamamen kapatıldı.

TİYATRO OYUNU DA İPTAL EDİLDİ

İstanbul Beyoğlu'ndaki Ses-1885 Tiyatrosu'nda bugün saat 18.00'de sahnelenmesi beklenen Şahları da Vururlar oyununun iptal edildiği açıklandı.

Ortaoyuncular Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beyoğlu Kaymakamlığının İstiklal Caddesini yaya trafiğine kapatma kararı sebebiyle bu akşam 18.00'deki Şahları Da Vururlar oyunumuzu üzülerek iptal etmek durumundayız. Bilet iadeleri ilgili sitelerden yapılacaktır. Seyircilerimize önemle duyurulur."