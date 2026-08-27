Abdulkadir Selvi 6 günün 5'inde İmamoğlu'nu yazınca sosyal medyada kazanlar kaynadı

İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bir haftadır Hürriyet'teki köşe yazılarında Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasını konu alıyor. Selvi son 6 yazısının 5'inde doğrudan İmamoğlu'nu hedef alıp "İmamoğlu efsanesinin" çöktüğünü savunup okurlarını ikna etmeye çalışıyor. Peş peşe gelen bu yazılar gündemi yakından takip edenlerin sosyal medyada tepki göstermesine neden oldu.

DURMADAN İMAMOĞLU'NU YAZIYOR

İmamoğlu serisine ilki 20 Ağustos tarihinde "Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nun bitiş anları" yazısı ile giriş yapan Selvi, hemen bir sonraki gün "İmamoğlu otel kameralarını neden bantla kapattırmış" yazısını, 24 Ağustos tarihinde "Ekrem İmamoğlu filmde ‘the end’" yazısını, 25 Ağustos tarihinde "İmamoğlu efsanesi sona ererken" yazısını ve 27 Ağustos tarihinde "Silivri’de Ekrem İmamoğlu efsanesinin çöküşü" yazısını yazdı. Bu son 6 köşe yazısında sadece bir kere farklı bir konuyu yazan Selvi, orada da Türkiye ile İsrail arasındaki gerilime değindi.

İMAMOĞLU'NDAN BAHSEDERKEN EFSANE DİYE BAHSEDİYOR

Selvi'nin İmamoğlu yazılarındaki İmamoğlu başlıklarına efsane ifadesini kullanması da dikkatleri çeken bir başka konu oldu.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ VE DALGA KONUSU OLDU

Selvi peş peşe İmamoğlu'nu hedefe alan yazıları yazınca sosyal medyanın da diline düştü. Durumu fark edenler Selvi'nin, İmamoğlu'nun bittiğini okurlarına ikna etmeye çalıştığını söyledi. Paylaşımlarda iktidarın siparişi üzerine yazılar yazdığını da ifade eden gönderilerin olduğu görüldü.

O paylaşımlardan birkaçı şu şekilde oldu: