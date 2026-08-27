Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Abdulkadir Selvi 6 günün 5'inde İmamoğlu'nu yazınca sosyal medyada kazanlar kaynadı

Abdulkadir Selvi 6 günün 5'inde İmamoğlu'nu yazınca sosyal medyada kazanlar kaynadı

Abdulkadir Selvi, son 6 yazısının 5'inde İmamoğlu'nu konu alıp hedefe koydu. Hal böyle olunca sosyal medyada tepkilerin de odağına oturdu.,

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Serhat Ağa
Serhat Ağa Derleyen
Abdulkadir Selvi 6 günün 5'inde İmamoğlu'nu yazınca sosyal medyada kazanlar kaynadı
Son Güncelleme:

İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bir haftadır Hürriyet'teki köşe yazılarında Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasını konu alıyor. Selvi son 6 yazısının 5'inde doğrudan İmamoğlu'nu hedef alıp "İmamoğlu efsanesinin" çöktüğünü savunup okurlarını ikna etmeye çalışıyor. Peş peşe gelen bu yazılar gündemi yakından takip edenlerin sosyal medyada tepki göstermesine neden oldu.

DURMADAN İMAMOĞLU'NU YAZIYOR

İmamoğlu serisine ilki 20 Ağustos tarihinde "Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nun bitiş anları" yazısı ile giriş yapan Selvi, hemen bir sonraki gün "İmamoğlu otel kameralarını neden bantla kapattırmış" yazısını, 24 Ağustos tarihinde "Ekrem İmamoğlu filmde ‘the end’" yazısını, 25 Ağustos tarihinde "İmamoğlu efsanesi sona ererken" yazısını ve 27 Ağustos tarihinde "Silivri’de Ekrem İmamoğlu efsanesinin çöküşü" yazısını yazdı. Bu son 6 köşe yazısında sadece bir kere farklı bir konuyu yazan Selvi, orada da Türkiye ile İsrail arasındaki gerilime değindi.

Abdulkadir Selvi 6 günün 5'inde İmamoğlu'nu yazınca sosyal medyada kazanlar kaynadı - Resim : 1

İMAMOĞLU'NDAN BAHSEDERKEN EFSANE DİYE BAHSEDİYOR

Selvi'nin İmamoğlu yazılarındaki İmamoğlu başlıklarına efsane ifadesini kullanması da dikkatleri çeken bir başka konu oldu.

Abdulkadir Selvi 6 günün 5'inde İmamoğlu'nu yazınca sosyal medyada kazanlar kaynadı - Resim : 2

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ VE DALGA KONUSU OLDU

Selvi peş peşe İmamoğlu'nu hedefe alan yazıları yazınca sosyal medyanın da diline düştü. Durumu fark edenler Selvi'nin, İmamoğlu'nun bittiğini okurlarına ikna etmeye çalıştığını söyledi. Paylaşımlarda iktidarın siparişi üzerine yazılar yazdığını da ifade eden gönderilerin olduğu görüldü.

Cem Küçük Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın sırrını ifşa etti! AKP istiyor onlar da yazıyormuşCem Küçük Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın sırrını ifşa etti! AKP istiyor onlar da yazıyormuş

O paylaşımlardan birkaçı şu şekilde oldu:

Abdulkadir Selvi 6 günün 5'inde İmamoğlu'nu yazınca sosyal medyada kazanlar kaynadı - Resim : 4

Abdulkadir Selvi 6 günün 5'inde İmamoğlu'nu yazınca sosyal medyada kazanlar kaynadı - Resim : 5

Abdulkadir Selvi 6 günün 5'inde İmamoğlu'nu yazınca sosyal medyada kazanlar kaynadı - Resim : 6

Abdulkadir Selvi 6 günün 5'inde İmamoğlu'nu yazınca sosyal medyada kazanlar kaynadı - Resim : 7

Abdulkadir Selvi 6 günün 5'inde İmamoğlu'nu yazınca sosyal medyada kazanlar kaynadı - Resim : 8

Abdulkadir Selvi 6 günün 5'inde İmamoğlu'nu yazınca sosyal medyada kazanlar kaynadı - Resim : 9

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Abdulkadir Selvi Ekrem İmamoğlu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro