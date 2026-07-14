ABD'de tarihi duruşma: Reza Zarrab hakkında hüküm verildi

ABD mahkemesi, İran'a yönelik yaptırımları delme, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanıp itirafçı olan Reza Zarrab hakkındaki hükmünü açıkladı.

YATTIĞI SÜRE CEZASINA SAYILDI

BBC'nin haberine göre, New York'ta görülen duruşmada Yargıç Richard Berman, Zarrab'ın cezaevinde kaldığı süreyi cezaya saydı ve kendisine ek bir hapis cezası vermedi.

NE OLMUŞTU?

Savcılar, karar aşamasında Zarrab'ın ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı iş birliğinin göz önünde bulundurulmasını talep etti. Zarrab hakkındaki bu karar, suçunu kabul etmesinden yaklaşık 9 yıl sonra New York Manhattan'daki federal mahkeme tarafından resmi olarak açıklandı.

Reza Zarrab, 19 Mart 2016 tarihinde ailesiyle birlikte gittiği Miami'de ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alındı ve 21 Mart 2016'da resmi olarak tutuklandı.

Bu tutuklama süreci, ABD'de Halkbank hakkında İran'a karşı yaptırımların delinmesindeki rolü gerekçesiyle dava açılmasına yol açtı.

Yargılama sürecinde savcılıkla iş birliğine gitme kararı alan ve hakkındaki suçlamaları itiraf eden Zarrab, cezaevinde geçirdiği sürenin ardından 2018 yılında kefaletle serbest bırakılmıştı.