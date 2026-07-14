ABD'de tarihi duruşma! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli olacak

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delindiği iddiasıyla yürütülen davada savcılıkla iş birliği yapan Reza Zarrab için yaklaşık dokuz yıl süren yargı sürecinin sonuna gelindi. BBC'nin haberine göre, New York Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülecek duruşmada, Zarrab hakkında verilecek ceza bugün açıklanacak.

Reza Zarrab, 19 Mart 2016'da ailesiyle birlikte bulunduğu Miami'de ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınmış, iki gün sonra ise tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamaları kabul eden Zarrab, savcılıkla anlaşarak etkin pişmanlık kapsamında iş birliği yaptı ve 2018 yılında kefaletle serbest bırakıldı.

SAVCILIKLA İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Mahkeme sürecinde verdiği ifadelerde, dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a 45 ila 50 milyon avro ile 7 milyon dolar rüşvet verdiğini, Çağlayan'ın İran'la yürütülen ticaretten pay talep ettiğini öne süren Zarrab, İran'ın petrol ve doğal gaz gelirlerine ilişkin ödemelerin ABD yaptırımlarını aşacak şekilde nasıl gerçekleştirildiğini de ayrıntılarıyla anlattı.

HALKBANK DAVASINDA TANIK OLMUŞTU

Zarrab'ın tanıklığı yalnızca kendi dosyasıyla sınırlı kalmadı. 2017 yılında ABD'de yargılanan dönemin Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında da tanık olarak ifade veren Zarrab'ın beyanları, davanın en önemli delilleri arasında yer aldı. Atilla, yaptırımların ihlalindeki rolü nedeniyle 28 ay cezaevinde kaldıktan sonra 2019'da Türkiye'ye döndü. Daha sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilen Atilla, yaklaşık iki yıl sonra bu görevden ayrıldı.

Zarrab'ın tutuklanmasının ardından ABD'de Halkbank hakkında da yaptırımların ihlal edildiği iddiasıyla dava açılmıştı. Yaklaşık dokuz yıldır devam eden bu dava ise Haziran 2026'da sona erdi. ABD Adalet Bakanlığı ile Halkbank'ın Mart 2026'da anlaşmaya varmasının ardından dava düşürüldü.

9 YIL SONRA SONA GELİNDİ

ABD hukuk sisteminde, savcılıkla iş birliği yapan sanıkların cezalarının çoğu zaman tanıklık ettikleri davalar tamamlandıktan sonra açıklanması yaygın bir uygulama olarak biliniyor. Davaya bakan Yargıç Richard Berman da Halkbank dosyasının kapatılmasına ilişkin değerlendirme sürecinde, Reza Zarrab'ın cezasının açıklanacağı duruşma tarihini bugüne planlamıştı. Bugünkü kararın, yaklaşık dokuz yıldır devam eden davanın son hukuki aşamasını oluşturması bekleniyor.