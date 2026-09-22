ABD yaptırımlarına hava yolu şirketleri uydu: İran'a tüm uçuşlar iptal edildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı İran'a yaptırım kararı aldı. Kararlar ülkede yürürlüğe girdi.

Kararı ABD aldı ancak Türkiye merkezli şirketler de bu karardan etkilendi. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus hava yolu şirketleri kararın ardından İran için planlanan uçuşlar iptal edildi.

Uçuşlar Mart 2027 tarihine kadar iptal edildi. Ancak sonrası için net bir açıklama yok. Iran International, bir Türk Hava Yolları temsilcisinin kanala yaptığı açıklamada uçuşların Mart 2027'den sonra dahi yeniden başlayacağına dair hiçbir garanti olmadığını söylediğini aktardı.

TÜRKİYE İRAN BANKASININ LİSANSINI İPTAL ETTİ

Türkiye, geçen hafta onlarca yıldır ülkede faaliyet gösteren İran merkezli Bank Mellat'ın bankacılık lisansını iptal etmişti. İran'ın en büyük ticari hava yolu şirketlerinden Mahan Air, Ankara ve İstanbul uçuşlarını 21 Eylül'den itibaren askıya alacağını açıkladı. Şirket, Türkiye uçuşlarının yanı sıra Umman ve Gürcistan seferlerini de durduracak.