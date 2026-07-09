ABD İran'ı bombalarken Trump'a Saray'da Ahmet Kaya çalındı: "Şehirlere bombalar yağardı her gece"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılandığı programda, protokol yürüyüşü esnasında Ahmet Kaya'nın Kum Gibi eserinin çalınması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TÖRENDE AHMET KAYA ESERİ TERCİH EDİLDİ

ABD’nin İran’a saldırdığı dönemde gerçekleştirilen ziyarette Sözcü'nün haberine göre Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” isimli şarkısının resmi karşılama töreninde tercih edilmesi, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

SEÇİLEN ŞARKININ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Şarkının sözlerinde yer alan “Şehirlere bombalar yağardı her gece” ifadesi, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir döneme denk gelmesi nedeniyle sosyal medyada yoğun şekilde yorumlandı.

Şarkının tam sözleri şu şekilde:

“Martılar ağlardı, çöplüklerde

Biz seninle gülüşürdük

Şehirlere bombalar yağardı her gece

Biz durmadan sevişirdik

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırak da, sarılayım ayaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme.”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Törenin müzik seçimine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, şarkı tercihi sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışıldı.