ABD İran'ı bombalarken Trump'a Saray'da Ahmet Kaya çalındı: "Şehirlere bombalar yağardı her gece"
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi karşılama töreninde, Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkısının piyanoyla çalınması sosyal medyada gündem oldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılandığı programda, protokol yürüyüşü esnasında Ahmet Kaya'nın Kum Gibi eserinin çalınması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
TÖRENDE AHMET KAYA ESERİ TERCİH EDİLDİ
ABD’nin İran’a saldırdığı dönemde gerçekleştirilen ziyarette Sözcü'nün haberine göre Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” isimli şarkısının resmi karşılama töreninde tercih edilmesi, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
SEÇİLEN ŞARKININ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU
Şarkının sözlerinde yer alan “Şehirlere bombalar yağardı her gece” ifadesi, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir döneme denk gelmesi nedeniyle sosyal medyada yoğun şekilde yorumlandı.
Şarkının tam sözleri şu şekilde:
“Martılar ağlardı, çöplüklerde
Biz seninle gülüşürdük
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Biz durmadan sevişirdik
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi, çekip gitme
Bırak da, sarılayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi, ezip geçme.”
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Törenin müzik seçimine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, şarkı tercihi sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışıldı.