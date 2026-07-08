ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonrası açıklama

Ankara'da 48 saat geçiren ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi sonrası 4'üncü kez basın karşısına geçti. Trump, tarife uygulamalarının ülkesini zenginleştirdiğini dile getirirken konuşmasında sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'a teşekkür etti.

ABD devlet ambleminin yer aldığı kürsüden NATO Zirvesi ve kritik konularda açıklamalar yaptı. Trump, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.

"İNSANLAR ERDOĞAN'I YALNIZ BIRAKIYOR"

Trump'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Çok başarılı bir NATO zirvesini tamamlamış bulunuyoruz. Erdoğan büyük bir lider ve güçlü bir kişilik. Çok başarılı ve iyi bir ülke yönetiyor. İnsanlar kendisini yalnız bırakıyor. Havalimanından indiğimiz andan itibaren gördük. Çok teşekkür ediyorum, harika bir iş çıkardı.

Genel Sekreter Mark Rutte, bu kadar lidere liderlik ediyor. Gerçekten çok başarılı, daha iyisini bulamazdık. Sevgi dolu bir toplantı gerçekleşti. Basının bu görüntüleri alamaması talihsizlik oldu.

"NATO'YA EN BÜYÜK KATKIYI ABD SUNUYOR"

İran'ı da gördünüz, imha ettik, yok oldular. Askeri muharebe kabiliyetlerini bitirdik. Biz çok güçlü bir ülkeyiz, benzeri yok. Liderler şunu artık daha iyi anlıyor ABD açık ara NATO'ya en büyük katkıyı sunuyor. Bize saygı duyuyorlar. Bu iki sene önce böyle değildi. Bu yıl 2 trilyon dolar askerimize yatırım yaptık. En iyi çalışmalar için kullanıyoruz. Yüzde 1 olanlar vardı, yüzde 2'ye çıkardım. Şimdi yüzde 5'e çıkardım.

Siz saygı ve sevgiyi göremediniz ama bu bana karşı değil yalnızca, kendi ülkelerine karşı da. Bana da 'Seni seviyoruz' diyorlar. Bunu söyleyen insanlar yetişkin kişiler. Sanırım bana ulaşmak da istiyorlar.

"TOPLAM 19,2 TRİLYON DOLAR YATIRIM ALDIK"

Birçok ülke savunma ve saldırı ekipmanlarını bekliyorlar. Avrupa da Kanada da bu parayı ABD'ye yönelik harcıyorlar. Bu silahlar, mühimmatlar ABD'de birçok insana istihdam sağladı. En çok insanın çalıştığı döneme girdik. Toplam 19,2 trilyon dolar yatırım aldık. Tarifeler döneminde yaptık bunu. Bakın milyon demiyorum, milyar demiyorum, trilyon dolar.

Yapay zeka fabrikalarının kendi elektrik şirketlerini açmalarını zorluyoruz. O kadar güçlü ve büyük bir sektör ki 'Bununla hiçbir zaman yetinemeyiz' dedim. Birinin TikTok anlaşması dediğini duydum. Sayılar yayımlandı, TikTok'ta ben birinciyim. İnanılmaz bir sayı da duymamıştım. Eğlence sektöründe olanlar bile 27-28'inci olduğu ortaya çıktı. Demek ki söylediklerim duyuluyor ve seçime giren o deliler güzel de gözükmüyorlar.

"DRON ÜRETİMİNDE LİDERİZ YAKIN ZAMANDA AÇIK ARA FARK İLE LİDER OLACAĞIZ"

Biz dünyanın en sofistike dronlarını üretiyoruz. Lideriz ama en kısa zamanda açık ara fark ile lider olacağız. Aynı şekilde Barakuda füzeleri ile konuşulacağız. Bunu da Polonya için yapıyoruz. Dün Toyota'nın duyurusuna şaşırmadım. Eğer ülkemizde ürünü üretirseniz tarife ödemeyecekler. En büyük otomotiv tesisi kurulacak. Dünyanın en büyük aliminyum fabrikası da Oklahoma'da kuruluyor.

Suriye'de Ahmed Şara da çok başarılı bir iş çıkarıyor. Suriye'yi birleştiriyor. Suriye darmadağınıktı. Orayı toparladı. Tebrik ediyorum.

Konuşmamda anlaşıldığı üzere ABD geri döndü. Hiçbir dönem bu kadar itibar kazanmamıştı. Basın olursa özgür konuşamazlar diye bir teori var ama çok görülmeye değer bir sevgi vardı. NATO ülkelerine ve Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ederim. Mark Rutte gerçekten birliktelik oluşturan birisi."

"İRAN'IN BİRİNCİ HEDEFİ BENİM AMA GEREKLİ OLANI YAPTIM"

Trump konuşmasına gazetecilerin sorularına yanıt vererek devam etti. İran savaşının neden bitmediğine ilişkin gelen soruya "Ne olursa olsun nükleer silahları olmayacak. İran'ın ordusu, hava kuvvetleri, radarları kalmadı. Gemileri denizin dibinde. Sahte haberler İran'da durumun iyi olduğunu söylüyor. Başarısızlık diyorsunuz ama enflasyon yüzde 300'e geldi. 47 yıl önce yapılması gerekiyordu. Ortadoğu'nun zorbalarıydı onlar. Bir gecede hava savunma sistemlerini bitirdik. Ben onların artık birinci hedefiyim. Ama dünya için ve ülke için gerekli olanı yaptım. Binlerce insanı öldürdüler" diyerek yanıt verdi.

Komünizmin dünya çapında geniş yankılarla bulunduğunu söyleyen bir gazetecinin, Trump'a "Dünyayı nasıl uyarırsınız?" diye sordu. Trump, "Tarihin en iyi komünisti ben olurdum. Herkese bir ev verilecek. 'Sosyal demokrat' denildiğinde kulağa hoş geliyor. Ama hoş değil. Uluslararası bir sorun bu. Komünizmin ne kadar kötü olduğu kanıtlandı. İşçiler her zamankinden daha fazla kazanıyorlar. Daha fazla çalışan işçi sayısı var. Her sistemde sorun olabilir ama en doğrusu bu. Çözüm Amerika'da. Bu insanlar(sosyal demokratlar) ezik insanlar" şeklinde konuştu.

"ÖLÜM LİSTELERİNDE EN ÇOK BİRİNCİ OLAN KİŞİ BENMİŞİM"

İran'a dair başka bir soruya dair de Trump, İranlı yöneticilerin makul olmadığını bu nedenle anlaşma da yapılmayacağını belirterek "Anlaşma da yapabiliriz ama sanmıyorum, bitireceğim. Tek ihtimal bu delilerin eline nükleer silahın verilmemesi, biz de yaptık" dedi.

Trump, "Bir ABD Başkanının ölme riski yüzde 5. Daha önce bu kadar riskli olduğunu bilsem belki olmazdım. Ama ölüm listelerinde en çok birinci olan kişi benmişim." dedi.

TÜRKİYE VE F-35'LERİ TESLİMİ

Trump, Erdoğan ve Türkiye ile ilk dönem ilişkilerinde iyi olduklarını söyledi. Trump, "Rahip Brunson'ı bırakması için aradım, sonraki gün Brunson'ı Oval Ofis'te ağırladım. Hiçbir şey de ödemedim. Ama Biden ile ilişkiler kötüleşti. Bir şey gerekince hep milyarlarca dolar veriyordu. F-35 en iyi uçaklardan biri herkes de istiyor. Kendisi (Erdoğan) Bibi'nin hayranı değil, İsrail'in de değil. Savaşa da müdahil olmadı. Çok iyi bir müttefik. NATO'daki en güçlü ikinci orduya sahipler. Bize öyle iyilikleri oldu. Ülkemize saygı duyuyorlar. Konuşamayan, yürüyemeyen bir başkan vardı. Artık herkesten çok saygı duyuyorlar. " ifadelerini kullandı.