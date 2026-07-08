Trump İspanya'ya resti çekti! "Ticareti keseceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Başkanı Mark Rutte'yle gerçekleştireceği toplantı öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Donald Trump, İngiltere ve İtalya'nın İran Savaşı sırasında üslerini kullanmalarına izin vermediğini söyledi. Özellikle İspanya'yla olan ilişkilerinden memnun olmadığını dile getiren Trump ABD'nin ülkeyle olan tüm ticareti keseceğini açıklayarak, NATO için iyi bir ortak olmadığını ifade etti.

Mark Rutte ise "İran konusunda hayal kırıklığınızı biliyorum. Bu konuda yanınızdayım" diyerek ABD Başkanı'na destek verdi.

"İSPANYA NATO İÇİN KÖTÜ BİR ORTAK"

ABD Başkanı “İspanya umutsuz bir vaka. NATO’da kötü bir ortak. Onlarla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Onları artık sırtımızda taşımamalıyız.

İspanya’dan hiç memnun değilim. İspanya ile ticareti hemen keseceğim. Konuşmayacağım bile çünkü herkes sorumluluk alıyor, elini taşın altına koyuyor ama İspanya para bile ödemiyor.

Ama şimdi sizinle ticaret yapmak istiyoruz, bize ticaret yollarını açın diyecekler ama hiçbir şekilde onlarla ticaret yapmayacağız.

Bize adil davranılmadı. Biz her şeyimizi veriyoruz ama diğer ülkeler aynı davranmıyor.” açıklamasını yaptı.