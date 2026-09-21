8 bin işçi 'kırmızı altın' için tarlaya indi: Türkiye'den tüm dünyaya gönderilecek

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen ve yörede kırmızı altın olarak adlandırılan İslahiye biberinde hasat maratonu başladı. Mevsimsel yağışların geciktirdiği hasat süreci 15 gün geç başlarken, zorlu hava koşulları nedeniyle tarlalarda yüzde 20 rekolte kaybı yaşanacağı hesaplanıyor.

DÜNYA PAZARINA TOZ VE PUL BİBER GİDİYOR

İlçeye bağlı 11 kırsal mahallede toplam 22 bin dekar alanda sürdürülen üretimden bu sezon 44 bin ton mahsul toplanması hedefleniyor. Tarlalardan kamyonlara yüklenip yerel fabrikalarda işlenen ürünler, toz ve pul biber haline getirilerek dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Hasat süresince yakıcı güneş altında ter döken 8 bin mevsimlik tarım işçisi bölge ekonomisinin yükünü sırtlıyor.

ÇİFTÇİ TABAN FİYAT BEKLİYOR

Piyasa koşullarını ve çiftçinin beklentisini değerlendiren İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, ürünün henüz kesin bir taban fiyata kavuşmadığını belirtti. Artan girdi maliyetlerine dikkat çeken Erdoğan, üreticilerin yaş biberin kilogramı için 45 ile 50 TL aralığında bir fiyat beklediğini vurguladı.

Sahadaki son durumu aktaran İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, rekoltedeki düşüşe ve üreticinin geçim mücadelesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

"İslahiye’nin önemli bir geçim kaynağı olan kırmızı biberde hasadımız başladı. Bu yıl mevsimsel yağışlar nedeniyle 15 gün gecikmeli başladı. İslahiye bölgemizde geçen yıla oranla ekim alanı azalmasına rağmen yaklaşık 22 bin dönüm alanda ekimi yapılan biber hasadımızda dönüm başına beklentimiz 1000 ile 1500 ton arasındadır.

Mevsimsel yağışlara bağlı olarak yüzde 20 oranında rekolte kaybı beklenmektedir. ‘İslahiye biberi’ olarak tescili bulunan kırmızı biberimiz aroması, rengi, kalitesiyle öne çıkmaktadır. Hasadını yaptığımız biberimizde net fiyat yok. Çiftçimizin beklentisi yaş biberin kilosunun 45 ile 50 TL olmasıdır. Biber hasadımızla birlikte bölgemizde yaklaşık 8 bin mevsimlik işçi istihdam edilmektedir"

(DHA)