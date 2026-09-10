Kurusu ayrı salçası ayrı lezzetli: 19 farklı fabrikaya gönderiliyor

Türkiye'nin baharatlık kırmızı biber ihtiyacını sırtlayan Kilis'te, 53 bin dekarlık alanda dev hasat ve kurutma mesaisi başladı. Sebze arazilerinin üçte ikisini kaplayan tarlalardan bu sezon 118 bin tonluk devasa rekolte beklenirken, artan yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü.

TÜRKİYE'NİN BAHARAT AMBARI OLDU

Türkiye'nin önemli biber üretim merkezlerinden Kilis'te tarlalara giren üreticiler, kırmızı biber hasadına ve kurutma işlemlerine başladı. Kent genelindeki 53 bin dekar alanda yürütülen üretim, ildeki toplam sebze arazilerinin üçte ikisini oluşturuyor.

Üretim detaylarını paylaşan Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, kentin baharatlık üretimde Türkiye'de üçüncü sırada bulunduğunu açıkladı. Küçük, 2025 yılı TÜİK verilerine göre salçalık biber üretiminde ise kentin ülke çapında sekizinci sırada yer aldığını bildirdi.

DEV REKOLTE TESİSLERE AKIYOR

Kent genelinde üretilen 91 bin ton salçalık biber ile 27 bin ton baharatlık kırmızı biber yerel sanayiye can veriyor. Toplanan mahsul, bölgede faaliyet gösteren 2 salça fabrikası ile 17 baharatlık tesisinde aralıksız işleniyor.

Baharatlık biberin Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde yoğunlaştığını aktaran Küçük, kurutmalık ve salçalık üretimin ise Elbeyli ilçesinde yapıldığını belirtti. Her yıl düzenlenen geleneksel biber festivali ile verim ve kaliteyi artırmayı amaçladıklarını söyleyen Küçük, kentin tanıtım çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.

YAĞMURLAR REKOLTEYİ KATLADI

Hasancalı köyünde çiftçilik yapan Mikail Duman, 40 dönümlük arazisinden yaklaşık 80 ton taze biber almayı planladığını duyurdu. Çiftçi Mikail Duman, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları ve yağışların fazla olması nedeniyle yüksek" diyerek verimin arttığını vurguladı.

Toplanan ürünlerin kurutularak pazara sunulacağını belirten Duman, "80 ton taze biberden yaklaşık 20 ton toz biber rekoltesi bekliyoruz" sözleriyle sezon hedefini açıkladı.

(AA)