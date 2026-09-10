Sulama yapılmadan yetişiyor bekledikçe lezzetleniyor: Türkiye'nin dört bir yanından talep yağıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 3 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen coğrafi işaret tescilli Seymen kavununda hasat dönemi başladı.

Seymen Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle üretilen ve coğrafi işaret tescili bulunan Seymen kavunu, kendine has aroması ve görünümüyle dikkat çekiyor. Kavunun en öne çıkan özelliği ise bekledikçe daha da lezzetlenmesi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Çorlu'da 450 çiftçi ailesinin kavun yetiştirdiğini belirterek yaklaşık 3 bin dekar alandan 5 bin 200 ton ürün elde edildiğini aktardı.

Üretici Serhat Civan, Seymen kavununun sulama yapılmadan yetiştirildiğini belirtti. Civan, kavunun kendine özgü aromasının bölgenin meteorolojik koşulları ve uygulanan üretim yöntemiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN TALEP GÖRÜYOR"

Genellikle 4-5 kilogram ağırlığındaki kavunun hasat edildikten sonra uygun şartlarda uzun süre muhafaza edilebildiğini söyleyen Civan, "Coğrafi işaret alınmasıyla birlikte kavuna ilgi arttı. Herkes tarafından bilinen bir ürün haline geldi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden talep görüyor. Farklı illerden talep eden herkese kavun gönderebiliyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)