79 yaşındaki kanser hastası TEMA gönüllüsüne NATO öncesi terör gözaltısı

TEMA Vakfı'nın 3 Haziran'da düzenlediği Nallıhan Kuş Cenneti gezisine katılan 42 gönüllü, dönüş yolunda bir akaryakıt istasyonunda eylem yapan madencilerle karşılaştı. Bu karşılaşmanın ardından TEMA gönüllülerinin bulunduğu otobüs üç kez durdurularak GBT kontrolünden geçirildi.

Bu olayın hemen sonrasında, Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonla bahsi geçen 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer'in yanı sıra emekli öğretmenler, akademisyenler, öğrenciler ve ileri yaşta çevre aktivistleri yer alıyor. Çoğunluğunun yaşı 60 ile 79 arasında değişen TEMA gönüllüleri, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) üyeliği suçlamasıyla sorgulandı.

"KOD ADINIZ NEDİR, SİLAHLI EĞİTİM ALDINIZ MI?"

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre sorgu sırasında çevrecilere doğrudan TKP/ML üyeliği suçlaması yöneltildi. Gönüllülere terör örgütü içinde kod adı kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları ve örgütün finans kaynakları hakkında ne bildikleri soruldu. Jandarma görevlilerinin yönelttiği sorular tutanaklara şu şekilde yansıdı:

"- TKP/ML örgütü ile bağlantınız Nedir?

- Örgütle Kimin Vasıtasıyla, Ne Zaman Tanıştınız?

- TKP/ML terör örgütü içerisinde kod isim kullandınız mı?

- Kullandığınız kod isimleri nelerdir?

- TKP/ML terör örgütü adına almış olduğunuz silahlı/silahsız bir eğitim var mıdır?

- Böyle bir eğitime katıldıysanız; ne zaman, kimlerle, nerede katıldınız, eğitimi kim/kimlerden aldınız?

- Bugüne kadar TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten birisinden örgüt adına herhangi bir talimat aldınız mı?

- TKP/ML terör örgütü adına herhangi bir eyleme katıldınız mı?

- TKP/ML terör örgütünün kuryelik ve haberleşme faaliyetleriyle, kimlerin örgütün kuryesi olduğunu açıklayınız?

- TKP/ML Terör Örgütünün Finans Kaynakları Hakkında Bildiklerinizi Anlatınız?

Terör örgütleri içerisinde akrabanız veya yakınınız var mı?"

"TEK İŞİM YATAĞA BAĞIMLI ANNEME BAKMAK"

Sorgulanan gönüllülerden biri olan 63 yaşındaki emekli S.Ç., hakkındaki suçlamaları reddetti. Tek üyesi olduğu örgütün TEMA Vakfı olduğunu söyleyen S.Ç., ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Bahsetmiş olduğunuz örgüt veya başka bir örgütle herhangi bir bağlantım, iltisakım, bulaşığım yoktur. Ben böyle bir örgütü tanımıyorum. Faaliyetleri hakkında dahi bilgim yoktur. Yaşlı ve Alzheimer hastası olan ayrıca yatağa bağımlı bir annem var. Tek işim ona bakmak, onunla ilgilenmektir."

"79 YAŞINDAKİ GÖNÜLLÜMÜZ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU"

Örgüt üyesi olmadığı için herhangi bir kod adı bulunmadığını belirten S.Ç., "Ben kesinlikle silah kullanmayı bilmem, elime dahi almadım. Silah eğitimi de almadım" ifadelerini kullandı.

TEMA Vakfı Avukatı Süleyman Çetin, gözaltına alınanlar arasında evinde yatalak annesine bakan kişilerin bulunduğunu, bazı gönüllülerin ise yakınlarını komşularına emanet etmek zorunda kaldığını belirtti. Avukat Çetin, "Bu insanların çoğu fenalık geçirdi. 79 yaşındaki gönüllümüz kanser tedavisi görüyordu. Sağlık durumu nedeniyle serbest bırakıldı. Aralarında çok sayıda öğretmen var. Öğretmenlerden terörist çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

EKSİ İKİNCİ KATTA NEZARET: JANDARMA BİLE ŞAŞIRDI

Gözaltı sürecinde gönüllüler, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın eksi ikinci katındaki nezarethanede tutuldu. Asansör bulunmayan binada, bazı gönüllüler ifadeye götürülürken eksi ikinci kattan dördüncü ve beşinci kattaki sorgu odalarına merdiven çıkarıldı. İleri yaştaki bazı kişilerin merdivenleri çıkamaması üzerine görevliler alt kata inerek işlemleri gerçekleştirdi.

Avukat Süleyman Çetin, grubun madencilerle karşılaştıktan sonra GBT'den geçirilmesini hatırlatarak, "Muhtemelen bu eyleme destek veren grup diye fişlemişler" dedi ve soruşturmanın bu olayla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Sorguyu yapan bazı görevlilerin bile gözaltılara şaşırdığını belirten Çetin, operasyona ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Olayın ne olduğunu anlayınca görevliler arasında bile 'Bu insanların burada ne işi var?' diyenler oldu. Hatta çocuğu TEMA gönüllüsü olan personel bulunduğunu öğrendik. Amaç TEMA'ya gözdağı vermek. NATO Zirvesi öncesinde bir eylem yapabileceklerinden mi endişe ettiler, yoksa madencilerle yan yana geldikleri için mi böyle bir işlem yapıldı bilmiyoruz. Ancak ortada çevre faaliyetlerine katılan gönüllüler var."

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan gönüllülerin, bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edilerek savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.