70 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik yürütülen iki dev operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul ve Nevşehir merkezli olarak onlarca ile yayılan soruşturmalar kapsamında, şüpheli hesaplarda dönen toplam 70 milyar liralık devasa işlem hacmi ortaya çıkarıldı.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYONDA 60 MİLYARLIK İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yürütülen soruşturmada, 27 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Toplam 114 şüphelinin hedef alındığı bu operasyonda, 269 mağdurun yaklaşık 600 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Şüphelilere ait hesaplarda 60 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edilirken, suça konu olan milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve ilgili şirketlere kayyum atama işlemleri başlatıldı.

NEVŞEHİR MERKEZLİ BAHİS ÇETESİNE 10 MİLYARLIK DARBE

Operasyonun ikinci ayağı ise Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar TL para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesi deşifre edildi.

28 ilde bulunan 120 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 107 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, teknoloji ve finans sistemlerini kullanarak haksız kazanç sağlayan yapılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.