5 milyarlık düzen bir e postayla çöktü: Takma adının kaderini yaşadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarihin en büyük yasa dışı bahis operasyonlarından birine imza attı. Yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmine sahip olan dev suç ağı, "Telegram grupları çözülürse bu iş biter" diyen tek bir e-postanın ardından başlatılan teknik takiple çökertildi.

Operasyonun merkezindeki isim olan 21 yaşındaki yazılımcının seçtiği takma ad ise, yaşadığı sonla trajik bir benzerlik gösterdi.

5 MİLYARLIK DÜZEN BİR E-POSTAYLA ÇÖKTÜ

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre; her şey 3 Mart tarihinde siber polisin elektronik posta kutusuna düşen kritik bir ihbarla başladı. İhbarda, "Yasadışı bahis kumar işinin olmazsa olmazı Telegram, Telegram grupları çözülürse bu iş biter memur bey" ifadeleri yer alıyordu.

Bu bilginin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basan ekipler, Telegram Messenger Inc ile resmi temas kurarak dijital maskelerin arkasındaki gerçek kimlikleri tek tek tespit etti.

"Vaycasino", "Sheratonking" ve "Çarkbet" gibi internet siteleri üzerinden yürütülen yasa dışı bahis ağının finansal boyutu, MASAK raporları ve uzmanların analizleriyle belgelendi. Yapılan incelemeler, şüphelilerin hesaplarında dönen toplam işlem hacminin yaklaşık 5 milyar lira olduğunu ortaya koydu. 12 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla devasa bahis ağı tamamen tasfiye edildi.

TAKMA ADININ KADERİNİ YAŞADI

Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri, örgütün "patron" koltuğunda oturan 21 yaşındaki yazılımcı Faruk Eren Yücal’ın kullandığı rumuz oldu. Kendisine Telegram üzerinden "Michael Carroll" adını seçen Yücal, adeta kendi sonunu belirlemişti.

Rumuzun sahibi olan gerçek Michael Carroll, 2002 yılında 19 yaşındayken İngiltere Milli Piyangosu’ndan 9,7 milyon sterlin kazanarak büyük bir servet sahibi olmuş, ancak savurgan hayatı nedeniyle 2013 yılında iflas ederek çöpçülüğe geri dönmüştü.

Tıpkı Carroll gibi kısa sürede devasa bir illegal kazanç dünyası inşa eden Faruk Eren Yücal’ın imparatorluğu da tek bir ihbarla yerle bir oldu.

Yaklaşık 10 şüphelinin ifadesinde "sitenin sahibi" olarak teşhis ettiği Yücal'ın, yasa dışı bahis ağını yönetirken çalışanları üzerinde bir korku imparatorluğu kurduğu da adli belgelere yansıdı. Siber polisi başarılı operasyonu, milyarlık vurgunun faillerini adalete teslim etti.