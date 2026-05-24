Son dakika | CHP'de yaşananlardan en çok Kılıçdaroğlu üzülmüş! Yeni bir açıklama yaptı

Türkiye, 19 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından siyaseten en sıcak günlerini yaşıyor. 21 Mayıs tarihinde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın istinaf tarafından mutlak butlanla tanımlanmasının ardından eski başkan Kılıçdaroğlu yargı eli ile CHP'nin başına getirildi.

SABAHTAN BERİ GERGİNLİK HAD SAFHADA

Gece saatlerinden bu yana CHP Genel Merkez Binası önünde tansiyon had safhada. Polis memurları parti genel merkezini ablukaya aldı. Kılıçdaroğlu destekçileri ile genel merkezde nöbet tutanlar arasında arbedeler yaşandı. CHP'nin kapıları kilitlendi. Kılıçdaroğlu emniyete dilekçe yazarak genel merkezin kendilerine teslim edilmesini istedi.

YAŞANAN OLAYLARDAN DOLAYI ÇOK ÜZÜLMÜŞ

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, CHP önünde yaşananlardan sonra açıklama yaptı. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun yaşanan olaylardan dolayı çok üzüldüğü öne sürüldü. Atakan Sönmez'in açıklaması şu şekilde oldu:

"Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı olarak sürecin olması gerektiği gibi işletilmesini istiyor ve bu isteğini de sizinle paylaşıyorum.

Kemal Bey yargı kararına uyulması; hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da Genel Başkanı; böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu."