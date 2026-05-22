Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 7 ilde 66 tutuklama!

Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan 103 şüpheliden 66'sı tutuklandı. Şüphelilerin tam 26 milyar 416 milyon liralık para trafiğini yönettiği ortaya çıktı.

POLİS UZUN SÜRE TAKİP ETTİ

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takip yapıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Polis ekipleri, 20 Mayıs günü 7 ilde birden harekete geçti. Operasyona toplam 255 ekip katıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 103 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE DİJİTAL VERİ YAKALANDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda yüzlerce dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca 3'ü tabanca olmak üzere 7 silah ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Şüphelilere ait olan 138 taşınmaz mülke, 25 araca ve 6 motosiklete el konuldu. Bu mülkler arasında villa, ev ve arsalar yer alıyor. Şüphelilerin bahis paralarını kuyumcu, galeri ve inşaat şirketleri üzerinden akladığı iddia edildi.

66 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri biten 103 şüpheli gözaltına alındı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 66'sı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)