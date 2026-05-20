7 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: 657 banka ve kripto hesabı bloke edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "PAYMIX-4" operasyonunun gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 61 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile banka ve kripto hesabına el konulduğu bildirildi.

Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki tavizsiz duruşu ve kararlı iradesi doğrultusunda; Siber Vatanımızı kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ediyoruz."

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, bugün şafak vakti 7 ilde eş zamanlı olarak "PAYMIX-4" operasyonunun icra edildiğini belirtti.

SİBER İSTİHBARAT YÖNTEMLERİYLE TAKİP YAPILDI

Operasyonun teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, adli birimlerin yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş/hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip ettiğini ve organize suç ağına darbe indirdiğini kaydetti.

61 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM VE EL KOYMA KARARLARI

Yürütülen operasyon neticesinde hedefteki 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında el konulan ve bloke edilen varlıklar şu şekilde açıklandı:

12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu.

61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.

Bakan Gürlek, operasyonun kurumlar arası eş güdümle gerçekleştirildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu operasyon; Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız arasındaki sarsılmaz koordinasyonun, adli tıp, siber istihbarat ve MASAK tabanlı mali analiz gücünün ulaştığı muazzam eş güdümü bir kez daha göstermiştir. Devletimiz, suç örgütlerinin finansal kanalları kurutmakta kararlıdır."

Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesine ve destek veren kamu görevlilerine teşekkür ederek, "Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir!" dedi.