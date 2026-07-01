7 kez paçayı kurtaran kadın 8'inci çocuğuna hamileyken yakalandı! 127 yıl hapis cezası var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan tam 157 kaydı ve 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Elif Ş.'yi yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. Şüphelinin sistemde herhangi bir ikamet adresinin bulunmaması üzerine derinleştirilen araştırmalarda, kadının çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanında saklandığı tespit edildi. Ekiplerin dikkatli takibi sonucu, 70 yaşındaki bir akrabanın evine yakın zamanda yüksek hızlı internet bağlatılması şüpheleri doğrudan bu adrese çekti. Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi Memurlar Sokak'taki bu eve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla Elif Ş. kıskıvrak yakalandı.

SEKİZİNCİ ÇOCUĞUNA HAMİLE

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 32 yaşındaki şüphelinin adli geçmişi duyanları şaşkına çevirdi. Yaşları 2 ile 12 arasında değişen 7 çocuğu bulunduğu için daha önceki yakalanmalarında hamileliği gerekçesiyle cezası ertelenen ve sonrasında teslim olmayarak firari duruma düşen kadının, yapılan sağlık kontrollerinde 8'inci çocuğuna da 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

KİMLİĞİNİ GİZLEMEK İÇİN PEÇE TAKMIŞ

Polis ekiplerinin incelemelerinde, Elif Ş.'nin özellikle alışveriş merkezlerini hedef aldığı ve hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Şüphelinin olaylar sırasında yüz tanıma sistemlerine yakalanmamak ve kimliğini gizlemek amacıyla siyah bir peçe taktığı saptandı. Hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ile 'elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık' suçlarından 18 ayrı aktif aranma kaydı daha bulunan Elif Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)