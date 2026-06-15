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Halk TV Türkiye 65 yıllık ünlü marka çalışanlarına dev zam yaptı: En düşük maaş 110 bin TL oldu

65 yıllık ünlü marka çalışanlarına dev zam yaptı: En düşük maaş 110 bin TL oldu

1961’de kurulan 65 yıllık ünlü cips markası Frito Lay’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. 900’den fazla çalışanı kapsayan anlaşmayla ilk 6 ay için yüzde 26 zam yapılırken, ortalama maaş 110 bin TL’ye yükseldi.

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65 yıllık ünlü marka çalışanlarına dev zam yaptı: En düşük maaş 110 bin TL oldu

Türkiye’nin önde gelen atıştırmalık üreticisi olan Frito Lay’de yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile tamamlandı.
Tek Gıda-İş Sendikası ile şirket yönetimi arasında imzalanan anlaşma, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yanı sıra Mersin’in Tarsus ve Manisa’daki üretim tesislerinde görev yapan 900’ü aşkın çalışanı kapsıyor.

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İŞÇİLERİN MAAŞI 110 BİN TL’YE YÜKSELDİ

Yapılan sözleşme kapsamında işçilerin maaşlarına ilk altı aylık dönem için yüzde 26 oranında zam yapıldı.
Zam ile birlikte fabrikalarda çalışan işçilerin ortalama aylık maaşı 110 bin TL seviyesine yükseldi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk aşamasında Tek Gıda-İş Sendikası, halihazırda yaklaşık 90 bin TL maaş alan çalışanlar için 45 bin TL tutarında seyyanen zam talebinde bulunmuştu.

SOSYAL YARDIM PAKETİ 170 BİN LİRA OLDU

Anlaşma sadece ücret artışlarını kapsamıyor. Tarafların anlaşmasıyla işçilere verilen yıllık sosyal yardım paketi 170 bin TL’ye yükseltildi. Sözleşmenin sonraki dönemlerinde uygulanacak zam oranı da netleşti.

Buna göre ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerde maaş artışları, açıklanacak TÜFE oranına ek olarak 4 puan ilave edilerek hesaplanacak. Bu düzenlemenin, çalışanların enflasyon karşısında alım gücünü korumayı hedeflediği ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Zam Maaş Fabrika
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