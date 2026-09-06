64 yıl hapsi varken canlı yayın açınca evine baskın yedi

Esenler’de sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Gülüstan Kurt, polis operasyonuyla yakalandı. Hakkında 64 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 215 suç kaydı bulunan Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CANLI YAYIN SIRASINDA OPERASYON

Olay, 31 Temmuz Cuma günü Nene Hatun Mahallesi’nde yaşandı. Aranan kişilere yönelik çalışma yürüten Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği, 33 yaşındaki Gülüstan Kurt’un yerini belirledi.

Polis ekipleri, Kurt’un bulunduğu evi takibe aldı. Ekipler, Kurt’un sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada operasyon düzenledi.

Kapının çalması üzerine Kurt, "Kim o" diye seslendi. Yayına katılan bir kişi ise "Hürrem'in kapısı çalıyor açma Hürrem" sözleriyle Kurt’u uyardı. Kapı dürbününden dışarı bakan kadının şaşkınlığı yayına yansıdı.

YAKALANMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Kurt’un kapıyı açmasının ardından polisler eve girdi. Yakalama anları da canlı yayında görüntülendi. Bu sırada yayındaki başka bir kişi, "Gitti Hürrem. Yediler Hürrem'in başını.Aldılar onu" dedi.

Telefonu yere düşen Kurt, cihazı yerden alarak yayını kapattı. Ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

215 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yapılan incelemede Kurt’un çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 215 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin İstanbul, Bursa ve İzmir’deki mahkemeler tarafından arandığı tespit edildi.

Kurt hakkında 'Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nüfus müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanda bulunma' suçlarından kesinleşmiş cezalar bulunduğu bildirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülüstan Kurt, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)