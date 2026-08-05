6 yıldır bitmeyen soruşturma! Sahte lise denklik belgesi skandalına MEB'den yanıt geldi

Türkiye'de lise öğrenimini tamamladıkları halde, yurt dışında ortaöğretim görmüş gibi sahte veya gerçeğe aykırı belgeler kullanan yüzlerce kişi yabancı öğrenci kontenjanlarından üniversitelere yerleşti. Bu kişilerin başta hukuk, tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri olmak üzere çeşitli yükseköğretim programlarına kayıt yaptırdığı ortaya çıktı. Konunun milletvekillerinin verdikleri soru önergeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması üzerine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin iddialara yazılı yanıt verdi.

ONAY 2020'DE ALINDI SORUŞTURMA BİTMEDİ

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre milletvekillerinin önergelerini yanıtlayan Bakan Tekin, usulsüzlüklere yönelik sürecin yıllar önce başladığını kabul etti. Tekin, "Yurt dışı lise denklik belgelerine ilişkin hususlarla ilgili olarak bakanlık makamının 19.08.2020 tarihli ve 10940882 sayılı oluru ile süreç içerisinde alınan ek olurlar doğrultusunda bakanlık müfettişlerince inceleme-soruşturma çalışmaları yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

"NİHAİ DEĞERLENDİRME" İÇİN SÜRECİN SONU BEKLENİYOR

Bakan Tekin, yürütülen inceleme ve soruşturma çalışmaları kapsamında usulsüz düzenlenen denklik belgeleriyle ilgili sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında disiplin, idari, mali ve adli yönden teklifler getirildiğini belirtti. İlgili kişilerin denklik belgelerinin iptaline yönelik yetkili makamlara bildirimlerde bulunulduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Süreç devam ettiğinden, inceleme-soruşturma kapsamındaki dosyalar bakımından ilgililerin kusur, ihmal veya sorumluluk durumuna ilişkin nihai değerlendirmeler yürütülen idari süreçlerin sonucuna göre yapılacaktır."

VERİLER VE İSİMLER PAYLAŞILMADI

Soruşturmadaki il, yıl ve kişi bazlı ayrıntılar ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Tekin, bu durumu soruşturmanın devam etmesine bağlayarak detay vermekten kaçındı:

"İl bazlı, yıl bazlı ve kişi bazlı ayrıntılı usulsüzlük dağılımı ile kamu görevlileri hakkında yürütülen disiplin, görevden uzaklaştırma, görev yeri değişikliği ve suç duyurusu süreçlerine ilişkin hususlar, devam eden inceleme-soruşturma dosyaları kapsamında değerlendirilmektedir. Süreç devam ettiğinden, bu aşamada kesinleşmemiş dosyalar üzerinden ayrıntılı kişi, il ve işlem dağılımı yapılması uygun görülmemektedir."

DİPLOMA VE RUHSAT İPTALİ İÇİN TOP DİĞER KURUMLARDA

İddiaların doğrulanması hâlinde fiilin niteliği ve ağırlık derecesine göre ilgili mevzuatta öngörülen disiplin ve idari yaptırımların uygulandığını, adli veya mali yönden değerlendirilmesi gereken hususların ise yetkili mercilere intikal ettirildiğini ifade eden Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yükseköğretim kayıt süreçleri, meslek icrası, diploma ve ruhsat iptali, meslek kuruluşları nezdindeki işlemler ile yükseköğretim programlarına kayıt sonuçlarına ilişkin hususlar ilgili kurum ve kuruluşların görev alanları kapsamında ayrıca değerlendirilmektedir. Bakanlığımızın görev alanı bakımından, usulsüz olduğu tespit edilen denklik belgelerine ilişkin iptal ve bildirim süreçleri yetkili makamlar nezdinde yürütülmektedir."