6 yıl boyunca doktora gitmedi: Ameliyat masasında 2 buçuk kiloluk kitle çıktı!

57 yaşındaki Fahrettin Atalay, 6 yıl önce böbreğinde tespit edilen fakat doktora gitmediği için seneler içinde ağırlığı 2,5 kilograma kadar ulaşan ve nefes darlığına neden olan kitleden ameliyat sayesinde kurtuldu.

Fahrettin Atalay, 6 yıl önce iş başvurusu esnasında yapılan sağlık kontrolünde sol böbreğinde küçük bir kitle olduğunu öğrendi. O dönem doktora gitmeyen ve senelerce bu kitleyle yaşayan Atalay, 2 ay önce nefes darlığı çekmeye başlayınca İzmir Şehir Hastanesi'ne gitti.

Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Halil Bozkurt'un muayene ettiği Atalay'ın böbreğindeki kitlenin 20 santimetre genişliğe ve 2,5 kilogram ağırlığa ulaştığı öğrenildi.

Kitlenin ana damarlara çok yakın olmasından ötürü açık ameliyat planlandı. Bir süre yoğun bakımda tedavi altına alınan hastanın kitlesi ve sol böbreği yaklaşık 3 saatlik ameliyatla alındı.

"SANKİ BİR ÇOCUK DOĞURDUM, DÜNYAYA BİR DAHA GELDİM"

Yıllar önce böbreğinde tespit edilen kitleyi umursamadığını, hayatına devam ettiğini söyleyen Atalay, şöyle konuştu:

"Bana 6 yıl önce 'kitle küçük ama baktır, takip et' dediler ama ben çok umursamadım. Artık nefes alamayınca mecbur hastaneye gittim. Şimdi ameliyattan sonra çok rahatım. Ameliyat olmadan önce vücuduma ağırlık basıyordu. Yorgunluk, bacağımda halsizlik vardı. Şu an koridorda mis gibi yürüyorum. Bacağımda ne bir ağrı ne de başka bir şey var. Sanki bir çocuk doğurdum, dünyaya bir daha geldim."

Prof. Dr. Bozkurt da kitlenin büyüklüğünü fark edince hızlı bir şekilde ameliyatı planladıklarını belirtti.

"TETKİKLERDE ÇOK BÜYÜK BİR KİTLEYLE KARŞILAŞTIK"

Böbrek kitlelerinin bu büyüklüklere ulaşabildiğini söyleyen Bozkurt, "Hastaya yaptığımız tetkiklerde çok büyük bir kitleyle karşılaştık. Yaklaşık 20 santimetre bir kitlesi olduğunu fark ettik. Hastaya acilen ameliyat önerdik." ifadelerini kullandı.

"İKİ BÖBREĞİN TOPLAMININ 10 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR KİTLE"

Meslek hayatında bu büyüklükteki kitleyle az sayıda karşılaştığını aktaran Bozkurt, şöyle dedi:

"Bir böbrek normalde 125 gram yani insandaki 2 böbrek yaklaşık 250 gram. Bu, iki böbreğin toplamının 10 katı büyüklüğünde bir kitle. Oldukça büyük bir kitle. Bu kadar büyüklüğe erişince de etraftaki çevre, hayati dokulara yapışıyor ve buralardan bunların ameliyatta dikkatli bir şekilde ayrılması gerekiyor. Hastamız şu anda tek böbrekli ama bu şekilde bir insanın hayatını sorunsuz bir şekilde idame ettirmesi için yeterli. Sağlığına kavuştu. Artık hastamızın taburculuğunu planlıyoruz." (AA)