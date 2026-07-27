Doğmadan ameliyat edildi! Sağlığına kavuşarak taburcu oldu

Bursa Şehir Hastanesi’nde, anne karnındayken akciğerinde nadir görülen kistik lezyon tespit edilen bebek, başarılı fetal girişim, cerrahi operasyon ve yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

NADİR AKCİĞER HASTALIĞI 22'NCİ HAFTADA TESPİT EDİLDİ

Bursa Şehir Hastanesi Perinatoloji Kliniği'nde takip edilen gebede hamileliğinin 22'nci haftasında fetüste "konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu" (CPAM - doğuştan gelen akciğer dokusu bozukluğu) olarak adlandırılan, akciğerde büyük kistik lezyonlarla (içi sıvı dolu keseler) seyreden nadir hastalık tespit edildi.

ANNE KARNINDA HAYATİ MÜDAHALE YAPILDI

Gebeliğin ilerleyen haftalarındaki takiplerde kistik lezyonun hızla büyüdüğü, kalpte yer değiştirmeye neden olduğu ve anne adayında polihidramniyoz (anne karnındaki amniyon sıvısının aşırı artması) geliştiği belirlendi. Bunun üzerine gebeliğin 30'uncu haftasında perinatoloji uzmanı Dr. Gökalp Şenol liderliğindeki ekip tarafından ultrasonografi eşliğinde fetüse torakoamniyotik şant (bebeğin göğüs kafesi ile anne karnındaki sıvı arasına takılan kateter/tüp) uygulandı.

Anne karnında gerçekleştirilen bu girişimle akciğerde biriken kistik sıvı, amniyon boşluğuna tahliye edilerek kalp ve akciğer üzerindeki bası başarıyla ortadan kaldırıldı.

37'NCİ HAFTADA SAĞLIKLI DOĞDU, AMELİYAT EDİLDİ

Başarılı müdahalenin ardından gebelik sorunsuz devam etti ve anne adayı 37'nci gebelik haftasında sağlıklı doğum gerçekleştirdi. Yenidoğanın ilk stabilizasyonu sağlandıktan sonra Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Serpil Sancar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla tedavi süreci tamamlandı.

YOĞUN BAKIM SÜRECİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Ameliyat sonrası dönemde ise Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği'nden Doç. Dr. Bayram Ali Dorum, Doç. Dr. Erbu Yarcı ve yenidoğan yoğun bakım ekibinin titiz takibi sayesinde bebek sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Bebeğin gelişimi poliklinik kontrolleriyle yakından izlenmeye devam ediyor.

Bursa Şehir Hastanesi, ileri düzey fetal girişimlerden yenidoğan cerrahisine uzanan güçlü akademik altyapısı ve multidisipliner yaklaşımıyla, anne ve bebek sağlığında bölgenin önemli referans merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

BAŞHEKİM BAŞARILI TEDAVİYİ DEĞERLENDİRDİ

Gerçekleştirilen başarılı tedavi sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, şu ifadeleri kullandı:

"Anne karnında başlayan bu zorlu tedavi sürecinin sağlıklı bir doğum ve başarılı bir cerrahi operasyonla tamamlanması, hastanemizde görev yapan farklı branşlardaki ekiplerimizin güçlü koordinasyonunun ve yüksek tıbbi donanımının önemli bir göstergesidir. Perinatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Cerrahisi, Yenidoğan Yoğun Bakım başta olmak üzere emeği geçen tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Sağlık Bakanlığımızın 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, ileri teknoloji ve multidisipliner yaklaşımla vatandaşlarımıza en nitelikli sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz." (AA)