6 otomobili benzin dökerek ateşe veren şüpheli tutuklandı: Kundaklama anı kamerada!

Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeride bulunan 6 otomobili benzin dökerek ateşe veren Serkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Eylül gecesi Yeni Mahalle'de, Antalya-Alanya D400 kara yolu üzerindeki bir oto galerinin önünde yaşandı. Serkan K., yanında getirdiği bidondaki benzini galerinin önünde bulunan 6 otomobilin üzerine dökerek araçları ateşe verdi.

6 OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Şüpheli, yangının ardından bölgeden uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

TESLİM OLDU

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Serkan K. bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüpheli ile oto galerinin sahibi arasında geçmişte gerçekleşen bir alışveriş nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA!

Olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elindeki bidonla araçların üzerine benzin döktüğü, ardından otomobilleri ateşe verip hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. (DHA)