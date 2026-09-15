Daltonlar 'sokağın hakkını verin' deyip galeri kundakladı: İkisi çocuk üç kişi gözaltında

Antalya'da, 'Daltonlar' suç örgütü adına telefonla aradıkları kişiyi 'Sokağın hakkını verin' diyerek tehdit eden şüpheliler oto galeriyi kundakladı. Olayla ilgili 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'nde bulunan oto galeri, 12 Eylül günü saat 22.00 sıralarında kundaklandı. İş yeri sahibi A.I., polise verdiği ifadede olay öncesine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.

KENDİSİNİ 'ROBİN DALTON' KOD ADIYLA TANITTI

A.I., 1 Ağustos'ta yurt dışına kayıtlı iki numaradan arandığını, telefondaki kişinin kendisini 'Robin Dalton' kod adıyla tanıttığını ve 'Sokağın hakkını verin' sözleriyle tehdit ettiğini anlattı. Galerinin kundaklanmasının da bu kişiler tarafından gerçekleştirildiğini öne süren A.I., olayda 3 aracının kullanılamaz hale geldiğini ve yaklaşık 17-18 milyon lira zarara uğradığını belirtti.

TELEFON NUMARASI DALTONLAR ADINA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemede ise aramalarda kullanılan numaralardan birinin Daltonlar suç örgütü adına kullanılan telefon hatlarından biri olduğu tespit edildi.

2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntüleri ve saha araştırmaları üzerinden yaptıkları incelemelerde kundaklama eylemini planlayıp gerçekleştirenleri belirledi. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin M.N.U. (15), S.K. (14), T.B.T. (20) ve Y.C.G. (25) olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden M.N.U. ve S.K., Bursa'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Antalya'ya getirildi. İstanbul'da yakalanan T.B.T.'nin bulunduğu adreste yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek, 1 kar maskesi ve 1 çift eldiven ele geçirildi. T.B.T.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya'ya sevk edileceği bildirildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada diğer şüpheli Y.C.G.'nin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. (DHA)