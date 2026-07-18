6 kez elektronik kelepçesini kıran eski eşe tekrar aynı ceza verildi!

Ankara'da Ezgi Ö., 25 Kasım 2022'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle Mehmet Yılmaz B.’den boşandı. Ancak ayrılık, genç kadının kabusunu bitirmedi. Boşanma aşamasındayken evine girip çocuklarının gözü önünde bıçakla saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan Mehmet Yılmaz B., boşanma sonrasında da tehdit ve tacizlerini sürdürdü.

Ezgi Ö., can güvenliği endişesiyle Bursa’dan Ankara’ya taşınsa da eski eşi peşini bırakmadı. Ankara'ya peşinden gelen şüpheli hakkında süreç boyunca onlarca uzaklaştırma ve elektronik kelepçe kararı uygulandı. Ancak Mehmet Yılmaz B., koruma tedbirlerini hiçe sayarak 28 Nisan 2026’da elektronik kelepçesini bir kez daha kırdı.

Kelepçenin kırılmasıyla harekete geçen Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi’nin uyarısı üzerine Ezgi Ö., 30 Nisan'da yeniden suç duyurusunda bulundu. Genç kadın, eski eşinin daha önce 5 kez daha kelepçesini kırdığını ve 30'a yakın uzaklaştırma tedbirini ihlal ettiğini belirtti. 3 Mayıs'ta yakalanarak tekrar kelepçe takılan sanık, olayın medyaya yansımasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 7 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

"CEZAİ SORUMLULUĞU TAM" RAPORU DOSYADA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle, Mehmet Yılmaz B. hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Nitelikli mala zarar verme' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Batı 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, sanığın akıl sağlığına ilişkin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nden alınan kritik rapor okundu. Raporda, sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu net bir şekilde ortaya kondu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ‘Israrlı takip’ ve ‘Kamu malına zarar verme’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Sanık Mehmet Yılmaz B. ise son savunmasında suçlamaları reddederek beraatini istedi.

YİNE KELEPÇEYLE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yılmaz B.'ye ‘Boşandığı eşe karşı ısrarlı takip’ suçundan 2 yıl, elektronik kelepçeyi kırarak ‘Kamu malına zarar verme’ suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezası verdi. Geçmişteki çok sayıda koruma tedbiri ihlali nedeniyle sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı. Ancak mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak sanığın, daha önce 6 kez kırdığı elektronik kelepçe takılması ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. (DHA)