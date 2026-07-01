Büyükada'da kan donduran 'Bisiklet' kavgası: Dev şef bıçağını kalbine saplayıp öldürdü!

Büyükada'da Hakan Kaşıkçı ile Hasan Mansur Ağgöz arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Ağgöz çalıştığı restorandan aldığı 35 cm büyüklüğündeki şef bıçağıyla Kaşıkçı'ya saldırdı. Kalbinden bıçaklanan Kaşıkçı hayatını kaybetti.

Büyükada kan donduran bir cinayete sahne oldu. Hakan Kaşıkçı ile bir restoran çalışanı Hasan Mansur Ağgöz arasında "Üzerime bisiklet sürdün" iddiasıyla tartışma başladı.

Büyükada Maden Mahallesi Kumsal Sokak üzerinde 26 Haziran akşamı saat 20.40'da yaşanan tartışma korkunç bir kavgaya dönüştü.

ŞEF BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Hasan Mansur Ağgöz çalıştığı restorandan aldığı şef bıçağıyla Hakan Kaşıkçı'ya saldırdı. Sabah'taki habere göre kalbinden bıçaklanan Kaşıkçı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sabah'taki habere göre sağlık ekipleri yaralanan şahsa kalp masajında bulundu ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TELEFONLA İKNA EDİLDİ

Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Görevli komiser, firari şüpheliyi telefonla arayarak teslim olması için ikna etti. Kaçamayacağını anlayan Hasan Mansur Ağgöz polis merkezine giderek teslim oldu.

BIÇAK ÇÖPTE BULUNDU

Cinayette kullanılan şef bıçağı bir çöp konteynerinde bulundu. Bıçağın 35 cm olduğu görüldü.

SABIKALI ÇIKTI

Katil Hasan Mansur Ağgöz'ün kasten yaralama ve tehdit gibi 8 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Ağgöz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.