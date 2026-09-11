6 cinayet dosyası yıllar sonra aydınlatıldı! 18 yıllık sır, 12 yıl kimliksiz kalan cenazeler

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla 6 cinayet dosyasının daha çözüldüğünü açıkladı. Açıklanan veriler, yıllardır rafta bekleyen ve failleri bulunamayan dosyaların boyutunu gözler önüne serdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü eşgüdümü ile faili meçhul cinayetlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz.

Bakanlığımız bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada, 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık."

18 YILLIK CİNAYET VE 12 YIL KİMLİKSİZ KALAN KEMİKLER

Aydınlatıldığı açıklanan dosyalar arasında en eski tarihlisi Nevşehir'de gerçekleşti. Nevşehir/Ürgüp'te 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası, aradan geçen 18 yılın ardından yeniden ele alındı. 18 yıl önceki kriminal bulguların, DNA verilerinin ve HTS kayıtlarının incelenmesiyle, Ünal'ın son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine kadar olan hareketliliği saptandı. Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan adli işlem başlatıldı.

Diyarbakır/Bismil'de ise 2014 yılında bir dere yatağında bulunan kemiklerin kimliği 12 yıl boyunca teşhis edilemedi. Yapılan DNA incelemesi sonucunda kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alınırken, firari durumdaki 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

7 YAŞINDAKİ MEDİNE VE TÖRE SAİKİYLE İŞLENEN CİNAYET

Bursa/Mustafakemalpaşa'da 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüne ilişkin soruşturma da yıllar sonra sonuçlandı. Olay yerindeki araç parçaları, PTS ve baz kayıtları ile yeni tanık beyanlarını değerlendiren savcılık, şüpheli Erkan Edincik'i “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan tutuklattı.

Siirt/Baykan'da 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel dosyasında ise 190 bin metrekarelik alan yüzlerce personelle tarandı. Dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları ile tanık anlatımları ve çelişkili beyanlar incelendi. Soruşturmanın tamamlanmasıyla eski eşi ve yakınlarının da aralarında yer aldığı şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame hazırlandı.

1988'E UZANAN HUSUMET VE İZMİR'DEKİ SİLAHLI SALDIRI

Muş/Hasköy'de 2011 yılında Felemez Kulaç'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi dosyasında, kökleri 1988 yılına uzanan husumet incelendi. Olayın öncesi ve sonrasındaki hareketliliğin HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla doğrulanmasının ardından düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik işlemler ise devam ediyor.

İzmir/Torbalı'da ise 8 Mart 2026 tarihinde evine girmeye çalışan hırsızların peşinden gittiği sırada vurularak öldürülen Mehmet Köstekçi dosyasında güvenlik kameraları, HTS ve baz kayıtları incelendi. Tespit edilen 8 şüphelinin tamamı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR DOSYANIN ÜZERİNİ ÖRTMEYECEĞİZ

Bakan Gürlek, operasyonlarda görev alan adli ve kolluk birimlerine teşekkür ederek açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Bu dosyaların aydınlatılması için büyük bir özveriyle çalışan Bursa-Mustafakemalpaşa, Diyarbakır-Bismil, İzmir-Torbalı, Muş, Nevşehir-Ürgüp ve Siirt-Baykan Cumhuriyet başsavcılıklarımıza; il ve ilçe jandarma teşkilatlarımızın görevli birimlerine, JASAT ekiplerimize, Adli Tıp Kurumumuza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz!"