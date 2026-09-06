6 ay boyunca akciğerinde taşıdı! Doktorlar kitle sandı, gerçek bambaşka çıktı

Afyonkarahisar'da nefes almakta güçlük çekmesi ve öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye giden kişinin akciğerinde tespit edilen cismin kitle olmadığı anlaşıldı. Gerçek bronskopi sonucu ortaya çıktı.

Çobanlar ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Recep Arslan'ın öksürük, yutkunma güçlüğü ve nefes darlığı şikayetleri giderek arttı. Şikayetlerinin şiddetlenmesi üzerine Arslan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yapılan tetkiklerde akciğerinde kitle tespit edilen Arslan, bronkoskopi için işleme alındı. Ancak işlem sırasında akciğerinde sarımsak olduğu ortaya çıktı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı ve ekibinin müdahalesiyle, soluk borusundan akciğerine kaçtığı belirlenen sarımsak başarıyla çıkarıldı.

"HAREKET EDEN NESNENİN SARIMSAK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Balcı, şu ifadeleri kullandı:

"İşlem öncesinde hastanın şikayetlerini tekrardan değerlendirdik. Yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısı daha da şiddetlenmeye başlamış. Geçmeyen öksürük krizleri gece uyutmayacak düzeydeymiş. Acil servislere başvuruları olmuş. Biz hastada kitle vardır diye işleme girdik. Hareket eden nesnenin sarımsak olduğunu gördük. Hasta 6 ay önce sarımsağı akciğerine kaçırmış, o günden sonra yaşam kalitesi düşmüş. Biz sarımsağı çıkardığımızda rahat nefes almaya başladı."

"NEFES ALMAKTA ÇOK ZORLANIYORDUM VE ÖKSÜRÜK KRİZLERİ ÇOĞALIYORDU"

Recep Arslan da "şifa olsun" diye iki yıldır sarımsağı çiğ yuttuğunu söyledi.

Öksürük, yutkunamama ve nefes alamama şikayetlerinin artmasıyla zor zamanlar geçirdiğini belirten Arslan, "Nefes almakta çok zorlanıyordum ve öksürük krizleri çoğalıyordu. Şimdi rahatım. Sarımsak çıkınca sevindim. Kitle sanmıştık." dedi. (AA)