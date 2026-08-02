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Halk TV Türkiye "5'ten az satmam" diyen satıcının özrü işe yaramadı: Lahmacuncunun tezgahı kaldırıldı

"5'ten az satmam" diyen satıcının özrü işe yaramadı: Lahmacuncunun tezgahı kaldırıldı

Adana'da çocuğuna 2 lahmacun almak isteyen kadını "5'ten az satmam" diyerek tersleyen ve poşet masrafına sinirlenen seyyar satıcının tezgahı, görüntülerin ardından zabıta ekiplerince kaldırıldı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyyar arabasında lahmacun satan A.D.'nin yanına gelen bir kadın, çocuğu için 2 tane lahmacun satın almak istedi. Satıcının "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme, git" diyerek para alıp almadığı tartışma yaratırken, kadının ambalaj kağıdı ve poşet istemesi üzerine öfkelenen satıcının "Yahu 2 tane alıyorsun, poşete koy, kağıda sar diyorsun" sözleri tepki çekti. O anlara ait cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada yayılması kısa sürede gündem oldu.

"5'ten az satmam" diyen satıcının özrü işe yaramadı: Lahmacuncunun tezgahı kaldırıldı - Resim : 1

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Görüntülerin ardından Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Toplumsal vicdanı yaralayan her türlü davranışın karşısında olmaya, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Konu tarafımızca yakından takip edilmektedir." dedi.

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TEZGAHI KALDIRILDI

Olay sonrası Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçerek A.D.'nin seyyar lahmacun tezgahını kaldırdı. Tepkiler üzerine bir video paylaşarak özür dileyen A.D., "Çocuk ve annenin durumuna hâlen üzgünüm, ben böyle bir insan değilim" ifadelerini kullandı ancak özrü tezgahının kaldırılmasına engel olamadı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Zabıta Adana Lahmacun Ticaret Bakanlığı
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