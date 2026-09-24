5 milyar liralık hasat başladı: Kabuğu bile para basıyor

Osmaniye genelinde yetiştirilen tescilli yer fıstığı için beklenen hasat mesaisi tarlalarda resmen başladı. Kent genelinde 125 bin dekar alana yayılan üretimden bu sezon yaklaşık 5 milyar liralık devasa bir ekonomik getiri sağlanması hedefleniyor.

50 BİN TONLUK DEV REKOLTE

Toprakla buluşan mahsulü toplamak için tarlalara inen üreticiler, kurutma aşamasının ardından ürünleri fıstık işleme tesislerine göndermeye hazırlanıyor. Merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde düzenlenen özel hasat programına katılan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, traktör koltuğuna oturarak bizzat ürün topladı.

Bölge tarımının simgesi sayılan ürünün kente kazandıracağı ekonomik güce işaret eden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yeni sezon hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Kentteki üretim potansiyelinin altını çizen Serdengeçti, "50 bin ton üretim, yaklaşık 5 milyar liralık ekonomik getiri demek." dedi.

STRATEJİK VE KIYMETLİ ÜRÜN

Ürünün sanayiye olan katkısını ve uluslararası pazardaki yerini değerlendiren Vali Serdengeçti, yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Yerel üretimi güçlendirmeye odaklandıklarını belirten Serdengeçti, "Biz fıstıkta çiftçilerimize artı değerler oluşturarak katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Fıstık, aynı zamanda Osmaniye'mizin Avrupa Birliği bağlamında da ilk menşeine sahip, kıymetli ve stratejik bir ürün. Bu nedenle hem tarımsal alanda hem de sanayi alanında son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

KABUKLARDAN KEDİ KUMU ÜRETİLECEK

Tarım sahasındaki yenilikçi projeleri sürdüren Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü, kalorisi düşük ve protein oranı yüksek yeni çeşitler geliştirmek için mesai harcıyor. Araştırmacıların atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, fıstık kabuğundan kedi kumu üretimi için laboratuvar süreçleri de devam ediyor.

(AA)