Kayısının başkenti fıstık diyarına rakip çıktı: Tarlaları doldurdular

Dünyaca ünlü Malatya kayısısına alternatif olarak dikilen Antep fıstığı ağaçları, yarım asrı geride bırakan ömürleriyle üreticinin en büyük gelir kapısına dönüştü. Darende ilçesinde yaklaşık 60 yıl önce toprakla buluşturulan fidanlar, bugün dallarını dolduran bereketli mahsulüyle çiftçinin yüzünü güldürüyor.

YARIM ASIRLIK AĞAÇLARDA HASAT HEYECANI

İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi sınırlarında yürütülen üretim mesaisi, bölgedeki 25 ailenin bahçesinde hummalı bir şekilde sürüyor. Mahalle genelinde bulunan 5 binin üzerindeki fıstık ağacında başlayan hasat, kayısıya bağımlı kalan yerel tarım ekonomisine taze bir nefes kazandırıyor.

Toplanan ürünlerin kalitesine dikkat çeken fıstık üreticisi Yusuf Tatar, mahsulün gördüğü yoğun pazar ilgisini anlattı. Çiftçi Tatar, "Havası, güneşi ve iklimiyle bizim fıstığımız çok kıymetli. Fıstıkların içleri dolu oluyor. Alıcılar geliyor, beğenip alıyor. Gaziantep'e, İstanbul'a ve Malatya pazarına gönderiyoruz. Keşke eski ağaçlara sahip çıkabilseydik." ifadelerini kullandı.

1968 YILINDA BAŞLAYAN TARIMSAL DÖNÜŞÜM

Bölgedeki ilk fıstık adımları, dönemin İlçe Ziraat Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı arazi incelemelerinin ardından 1968 yılında atıldı. Gaziantep kentinden temin edilen fidanlar mahalle halkına dağıtılarak tek ürüne dayalı tekdüze üretimin kırılması hedeflendi. Aradan geçen yıllarda bakımsızlık nedeniyle kimi bahçeler sökülse de ayakta kalan ağaçlar üreticinin geçim kaynağını oluşturuyor.

İlçenin tarımsal potansiyelinin yalnızca kayısıyla sınırlı kalmadığını belirten Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, şeker pancarı ve patates üretiminin de hızla büyüdüğünü bildirdi. Ürün çeşitliliğinin çiftçinin kazancını güçlendirdiğini aktaran Karaca, "Bugün geldiğimiz noktada Ilıca Mahallesi Malatya’da fıstık üretimiyle öne çıkan bölgelerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu gelişme; üreticimizin emeğinin, toprağına olan bağlılığının ve ilçemizin sahip olduğu tarımsal potansiyelin önemli bir göstergesidir. Ürün çeşitliliğimiz arttıkça Darende’nin tarımsal gücü ve üretim kapasitesi de daha da artacaktır. Tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyorum." dedi.

KAYISININ YANINA GÜÇLÜ KAZANÇ KAPISI

Bahçesindeki fıstık ağaçlarının 50 yaşından büyük olduğunu aktaran üretici Hazreti Özbey, dedelerden kalan bu üretimi özenle sürdürdüklerini kaydetti.

Fıstığın kayısıdan sonra en ciddi gelir kalemi olduğunu belirten Özbey, kendi arazisinden bu sezon yaklaşık 1,5 ton mahsul kaldırmayı beklediğini ifade etti.

(AA)