5 bin kişi hastanelik oldu! Tokat Belediye Başkanı "Bakanlık bizi tebrik etti" dedi

Tokat'ta 9 Ekim akşamından itibaren hastanelere yapılan başvurularda yaşanan artışın ardından salgının kaynağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Kentte yaklaşık 5 bin kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıklayan Vali Abdullah Köklü'nün ardından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yazıcıoğlu, belediyeye ait su depolarının Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ekiplerince incelendiğini belirterek depoların temizliği nedeniyle kendilerine olumlu geri bildirim verildiğini söyledi. Başkan, suya kanalizasyon karıştığı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını savundu.

"DEPOLARIMIZIN TEMİZLİĞİNDEN DOLAYI TEBRİK ETTİLER"

Kentteki sağlık sorunlarının nedenini belirlemek için incelemelerin devam ettiğini kaydeden Yazıcıoğlu, hastanelere başvuranların sayısına ilişkin farklı rakamlar telaffuz edildiğini, kendilerine rahatsızlığın "norovirüs" kaynaklı olabileceğinin aktarıldığını ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden uzman ekiplerin kentte incelemelerde bulunduğunu belirten Yazıcıoğlu, ekiplerin mahalleleri ve su depolarını gezdiğini söyledi.

Yazıcıoğlu, "Depolarımızın düzenli ve temiz olmasından dolayı tebrik ettiler" diyerek incelemelerde ilk aşamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığının kendilerine iletildiğini aktardı.

KANALİZASYON İDDİALARINA YANIT VERDİ

Salgının ardından şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı yönündeki iddiaların gündeme gelmesine de değinen Yazıcıoğlu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının birbirinden bağımsız olduğunu savundu.

İlk incelemelerde böyle bir durumun tespit edilmediğini belirten Başkan, ayrıntılı araştırmaların sürdüğünü ve belediye ekiplerinin hatları taradığını kaydetti.

Yazıcıoğlu ayrıca su şebekesindeki klor seviyesinin yükseltildiğini, bunun çeşme suyunda kokuya neden olabileceğini söyledi. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirten Yazıcıoğlu, resmi kurumların açıklamaları dışında yapılan değerlendirmelere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

VALİ KÖKLÜ: YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Devlet Hastanesi'nde yaptığı incelemelerin ardından kentteki sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının yaklaşık 5 bine ulaştığını açıklamıştı.

Farklı hastanelerde 30 kişinin yatarak tedavi gördüğünü bildiren Köklü, hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etmişti. Yaşanan rahatsızlıkların bağırsak enfeksiyonu tablosuyla örtüştüğünü belirten Vali, hastalığın kaynağının henüz kesinleşmediğini kaydetmişti.

Vali Köklü, su ve gıdaların olası bulaş kaynakları arasında değerlendirilmesi nedeniyle gerekli numunelerin Ankara'ya gönderildiğini ve analiz sonuçlarının çarşamba günü alınmasının beklendiğini açıklamıştı. (DHA)