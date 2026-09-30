45 çocuğun istismara maruz bırakıldığı Ensar Vakfı ile MEB'ten işbirliği!

45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla hafızalara kazınan Ensar Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aracılığıyla bir kez daha okullara giriş yaptı. Bakanlığın resmi yazısıyla Türkiye genelindeki ortaokul ve liselerde duyurulan organizasyon para ödülleriyle de dikkat çekiyor.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 23 Eylül 2026 tarihinde imzalanarak dağıtıma çıkarılan resmi yazı, Ensar Vakfı'nın okullardaki faaliyetlerine resmiyet kazandırdı. Vakfın 20 Ağustos’ta bakanlığa yaptığı başvuru sonucunda harekete geçen MEB, "Sana Emanet Online Bilgi Yarışması"nın tüm resmi ve özel ortaokul ile liselere duyurulmasını talep etti.

Bakanlığın dağıttığı şartnameye göre yarışma gönüllülük esasına dayanacak ve ücretsiz gerçekleştirilecek. Sürecin denetimi okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerine bırakılırken, vakfın etkinlik bitiminden sonraki 30 gün içinde bakanlığa rapor sunması zorunluluğu getirildi.

ÖĞRETMEN VE MÜDÜRLERE PARA ÖDÜLÜ

Cumhuriyet'in haberine göre yarışmanın toplam ödül havuzu 3.5 milyon TL olarak duyuruldu. Öğrenci ödülleri arasında umre seyahatinin yanı sıra bilgisayar, cep telefonu, tablet ve elektrikli scooter gibi teknolojik hediyeler yer alıyor.

Ancak organizasyonun en dikkat çekici yönlerinden biri, ödül mekanizmasının eğitim yöneticilerini de kapsaması oldu. Şartnameye göre; Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilerin öğretmenlerine ve okul müdürlerine şu nakit ödüller verilecek:

Birinci olan öğrencinin öğretmeni ve müdürüne: 20 bin TL

İkinci olan öğrencinin öğretmeni ve müdürüne: 15 bin TL

Üçüncü olan öğrencinin öğretmeni ve müdürüne: 10 bin TL

HEDEF KİTLE VE TAKVİM

Türkiye’nin 81 ilindeki tüm ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) ile lise (hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğrencilerini kapsayan yarışmanın kaynak kitapları da belirlendi. Buna göre ortaokul öğrencileri "Hadisten Hayata 40 Konu", lise öğrencileri ise "Kur’an’dan Hayata 40 Konu" adlı kitaptan sorumlu tutulacak.

Şartnamede bu kitapların seçmeli "40 Hadis" ve "Kur’anı Kerim" derslerini daha verimli kılma amacı taşıdığı ifade edildi. Vakfın internet sitesi üzerinden 1 Kasım’da başlayacak başvuruların ardından, çevrimiçi sınavlar ortaokullar için 6 Şubat, liseler için ise 7 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacak.