44 milyon TL’ye satılmıştı: Yeşil alana konut imarı kesinleşti!

İzmir’in Bornova ilçesi Ergene Mahallesi’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ndeyken özelleştirme kapsamına alınan parselin imar planı sürecinde kritik bir aşamaya geçildi. Arazinin yeni imar düzenlemesine askı sürecinde yapılan itirazlar Resmi Gazete'de yayımlanan kararla reddedildi.

Böylelikle, yeşil alana 5 katlı konut, park ve yol yapılması kesinleşti.

5 KAT İZİNLİ KONUT VE PARK PLANI

Resmi Gazete’de yayımlanan 11746 Sayılı Karar doğrultusunda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na yönelik itirazlar reddedildi.

Bornova Ergene Mahallesi’ndeki 14049 ada 2 ve 3 parseller ile eski 14049 ada 1 parsele ilişkin kararın kesinleşmesiyle alandaki yapılaşma koşulları netleşti. "Gelişme Konut Alanı" ilan edilen parsel için ayrık nizam 5 kat, TAKS 0.20 ve KAKS 1.00 şartı belirlendi.

Taşınmazın bir bölümünün ise park ve yol alanı olarak kullanılacağı aktarıldı.

44 MİLYON TL'LİK SATIŞ YARGIYA TAŞINMIŞTI

Hazineden özelleştirme kapsamına alındıktan sonra 2024 yılında ihaleye çıkarılan Ergene Mahallesi’ndeki taşınmaz, 44 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Artal Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne satılmıştı.

BirGün gazetesinin haberine göre, polis lojmanlarına komşu konumda yer alan arazi için Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi devreye girmiş; söz konusu planların kamu yararı ve şehircilik ilkeleri yönünden incelenmesi gerektiğini belirterek konuyu yargıya taşımıştı.