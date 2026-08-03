İBB Tuzla'da akıllara durgunluk veren imar oyununu açıkladı! 1 hak 185 Kez satılmış... Eren Ali Bingöl'e yanıt

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye geçerken İBB'yi hedef aldığı imar tartışmasında somut verileri açıkladı. Aslan, Tuzla’daki imar işlemlerinde bir arsaya ait yapılaşma hakkının başka arsalarda defalarca kullanıldığını açıkladı. Aslan’ın paylaştığı rapora göre, yalnızca bir dosyada tek sefer kullanılabilecek imar hakkı 185 kez farklı parsele aktarıldı, toplam 669 mükerrer işlem tespit edildi. İncelenen 1025 parselin 884’ünde eksik veya usule aykırı belge bulunurken, bu işlemlerle yaklaşık 520 bin metrekare fazladan inşaat hakkı oluşturulduğu belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, AKP’ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün gündeme getirdiği imar tartışmasına Teftiş Kurulu raporundaki bulgularla yanıt verdi.

Aslan, Tuzla’daki imar hakkı transferlerinde aynı hakkın tekrar tekrar kullanıldığını belirterek, tek bir dosyada bir kez kullanılabilecek hakkın 185 ayrı parsele aktarıldığını söyledi.

Aslan, “Normal şartlarda bir kez kullanılabilecek bir imar hakkının, tek bir örnekte tam 185 kez farklı parsellere aktarıldığı tespit edilmiş” dedi.

"BUNA GÖZ MÜ YUMACAĞIZ"

Söz konusu işlemlere tepki gösteren Aslan, “Yani bir kere kullanacağınız şeyi 185 kez kullanmışsınız. Ne yani? Buna göz mü yumacağız? Ne yani halkın malını, kamunun malını, hakkını korumayacak mıyız?” ifadelerini kullandı.

884'ÜNDE EKSİK EVRAK

İBB Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan raporda 1025 alıcı parsele ilişkin dosyanın incelendiğini aktaran Aslan, işlemlerde 182 verici parsel veya hisse ile 427 parsel malikinin yer aldığını kaydetti.

669 KEZ TEKRAR EDEN İMAR HAKKI KULLANIMI

İncelenen 1025 parselin 884’ünde eksik ya da usule aykırı evrak bulunduğunu açıklayan Aslan, toplam 669 mükerrer imar hakkı kullanımı tespit edildiğini belirtti.

AYNI ÜÇ KİŞİ AYNI NOTER

Aslan, işlemlerin bir bölümünün aynı üç kişi tarafından ve aynı noter aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin bulguların da raporda yer aldığını söyledi.

Dosyaların büyük bölümünde işlemlerin noter muvafakatnameleri üzerinden yürütüldüğünü anlatan Aslan, bazı belgelerde hangi hakkın ne kadar kullanıldığı ve hangi parsele aktarıldığı gibi temel bilgilerin bulunmadığını ifade etti.

Aslan, bu nedenle imar haklarının sağlıklı biçimde takip edilemediğini ve aynı kuralların herkese eşit uygulanıp uygulanmadığını denetleyecek açık bir sistem kurulmadığını dile getirdi.

"BU KADAR BULGU VARKEN İBB SESSİZ KALAMAZ"

Raporun sonunda yaklaşık 520 bin metrekarelik ilave yapılaşma hakkının hukuki açıdan tartışmalı işlemlerle oluşturulduğu değerlendirmesine yer verildiğini açıklayan Aslan, bazı dosyalarda aktarılabilecek imar hakkının yanlış hesaplandığını söyledi.

Kamuya geçmesi gereken taşınmaz ve hisselerin yeterince doğrulanmadığını belirten Aslan, iptal edilen bazı encümen kararlarının uygulamalara yansıtılmadığını, ruhsat ve proje süreçlerinde kullanılan imar haklarının da açık biçimde kayda geçirilmediğini aktardı.

Aslan, “Ortada bu kadar ağır tespitler varken, yüzlerce dosyada eksiklik belirlenmişken, aynı imar hakkının tekrar tekrar kullanıldığına ilişkin bulgular ortaya konmuşken” İBB’nin sessiz kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

EREN ALİ BİNGÖL MEĞERSEM İMAR AFFI İSTİYORMUŞ

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile imar sorununun çözümü için defalarca görüştüklerini anlatan Aslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili kurumların da katıldığı toplantılar yapıldığını ifade etti.

Görüşmelerde, İBB Meclisinin alacağı bir kararla usulsüz işlemleri ortadan kaldıracak bir imar affı çıkarılamayacağı sonucuna varıldığını belirten Aslan, böyle bir düzenlemenin ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çıkarılacak kanunla yapılabileceğini söyledi.

Aslan, çözüm olarak hukuka aykırı işlemlerden sağlanan ilave kazancın kamuya aktarılmasını önerdiklerini aktardı. Buna göre fazla imar hakkına karşılık gelen taşınmazların kamuya bırakılması, kamulaştırma bedelinin karşılanması veya Tuzlalıların kullanacağı park, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının oluşturulması gündeme geldi.

Aslan, haksız kazanç sağlayanların 520 bin metrekarelik fazla imar transferine karşılık gelen donatı alanını veya kamulaştırma bedelini Tuzla Belediyesine bağışlaması halinde sorunun çözülebileceğini söyledi.

Bingöl’ün de bu toplantılarda yer aldığını vurgulayan Aslan, şunları ifade etti:

"Yapılan bütün görüşmelerde bize aynı gerçek ifade edildi. Kiminle konuştuysak, kiminle istişare ettiysek aynı şey söylendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin alacağı bir kararla bu usulsüzlükleri ortadan kaldıracak bir imar affı getirmesi mümkün değildir. Böyle bir düzenleme ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkaracağı yasal bir düzenlemeyle mümkün olabilirdi. Peki o zaman çözüm neydi? Çözüm, hukuka aykırı şekilde, hukuka aykırı bir şekilde tekrar tekrar kullanılan imar haklarının kamu yararına telafi edilmesiydi. Yani bu usulsüz işlemlerden doğan ilave kazancın kamuya arsa olarak kazandırılması, kamulaştırma bedeli olarak karşılanması ya da Tuzlalı komşularımızın kullanacağı park, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarına dönüştürülmesiydi. Başka bir ifadeyle, 520 bin metrekare fazla imar transferine konu edilmiş alana karşılık gelecek donatı alanının veya kamulaştırma bedelinin haksız kazanç elde edenler tarafından Tuzla Belediyesi'ne bağışlanması halinde sorun ortadan kalkacaktı. Bütün bu görüşmelerde Tuzla Belediye Başkanı da vardı. Yani konuşulanların, önerilen çözüm yollarının ve hukuk sınırlarının tamamına bizzat kendisi de şahittir. Buna rağmen bu çözüm hayata geçirilemedi, geçirilmek istenmedi. Biz ise sürecin çözümsüz kalmasını hiçbir zaman istemedik. Tam tersine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ilgili organları, bürokratlarımız ve bakanlık bürokrasisi bu konuda defalarca kez çalışma yaptı. Hem vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı hem de kamu hakkının korunacağı hukuki yolların işletmesi için çalıştık, mücadele ettik."

RAPOR BAKANLIKLARA GÖNDERİLDİ

Tuzla Belediyesinden gelen 1025 parsele ilişkin imar değişikliği teklifinin İBB Meclisine havale edildiğini belirten Aslan, aynı dosyanın iddiaların araştırılması amacıyla İBB Teftiş Kuruluna da gönderildiğini söyledi.

Hazırlanan raporun 12 Haziran 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tuzla Belediyesi ve ilgili kamu kurumlarına iletildiğini açıklayan Aslan, bundan sonraki sorumluluğun ilgili bakanlıklarda olduğunu ifade etti.

Aslan, “Dolayısıyla bugün hiç kimse bu süreci ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelliyor, siyasi bir karar alınıyor, yatırımların önü kesiliyor’ gibi söylemlerle açıklamaya çalışmasınlar” dedi.

Tartışmanın siyasi tercihler veya yatırımlar üzerinden yürütülemeyeceğini savunan Aslan, “Çünkü mesele yatırım meselesi değildir. Çünkü mesele siyaset meselesi de değildir. Yaptığımız iş kamunun ve milletin hakkını korumaktır. Mesele kanundur, mesele hukuktur, mesele kamu yararıdır” ifadelerini kullandı.

"KANUN ÇIKARSA UYGULARIZ"

Geçmişteki imar işlemleri nedeniyle vatandaşların mağdur olması durumunda çözüm üretme görevinin TBMM’ye ait olduğunu belirten Aslan, İBB Meclis üyelerinden kanuna aykırı bir karara imza atmalarının beklenemeyeceğini söyledi.

Aslan, “Çıkarsınlar kanunu, getirsinler, o kanuna göre biz mecliste, arkadaşlarımızla beraber bizim üstümüze düşen bir şey varsa, kanuna uygunsa yaparız” dedi.

Tuzlalıların yalnız bırakılmayacağını vurgulayan Aslan, vatandaşların mağduriyetini giderecek ve kamu hakkını koruyacak yasal bir çalışma hazırlanması halinde İBB’nin teknik kadrosuyla destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Aslan, siyasi tercihler değişse de kamu kaynaklarını koruma sorumluluklarından geri adım atmayacaklarını belirterek, “Görevler değişir, isimler değişir, ama dosyalar değişmez, belgeler değişmez ve hukuk değişmez. Eninde sonunda hukuk yerine gelir” ifadelerini kullandı.