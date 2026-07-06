420 bin liralık trafik cezası yedikten sonra intihar etti

Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Beşiktaş Mahallesi'nde, iddiaya göre Harun Ö. isimli genç silahla yaşamına son verdi. 28 yaşındaki genci hareketsiz hâlde bulan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

28 YAŞINDAKİ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Harun Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE YÜKLÜ MİKTARDA TRAFİK CEZASI ALMIŞ

Yarın11 haber sitesinde yer alan bilgilere göre, gencin ölümünün ardından dikkat çeken bazı iddialar ortaya atıldı.

Harun Ö.’nün, pazar günü meydana gelen olaydan önce NATO uygulamaları kapsamında Pelitözü Mahallesi’nde güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı ve daha sonra yakalandığı öne sürüldü.

İDDİALAR SORUŞTURMA KAPSAMINA ALINDI

Ayrıca şahsın daha önce ehliyetine el konulduğu, plakasız bir araçla seyir hâlinde olduğu ve bu kapsamda kendisine yaklaşık 420 bin lira tutarında idari para cezası uygulandığı da iddialar arasında yer aldı.

Söz konusu iddiaların soruşturma kapsamında titizlikle değerlendirildiği belirtildi.