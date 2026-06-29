Eskişehir'de bıçakla dehşet saçmıştı: 75 yıl cezadan sonra cezaevinde intihar etti

Eskişehir'de Ağustos 2024'te meydana gelen olayda, kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyen Arda Küçükyetim (20) cezaevinde intihar etti.

Küçükyetim Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralamıştı. Saldırı anlarını, hücum yeleğine sabitlediği cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınlamıştı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

18 Ağustos 2024 tarihinde tutuklanan Arda Küçükyetim, yaklaşık 1 yıl 10 aydır bulunduğu cezaevinde akşam saatlerinde intihar etti. Küçükyetim'in cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

75 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Arda Küçükyetim, geçen yıl eylül ayındaki karar duruşmasında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SALDIRI ANI CANLI YAYINLANDI

Olay yerinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) bıçakla yaralayan Küçükyetim, saldırıyı cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı. Polis ekipleri tarafından olayın ardından yakalanan Küçükyetim, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.