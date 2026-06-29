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Aracıyla birlikte kaçırdığı kadını gasp eden şüpheli yakalandı: Sabıkası kabarık çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde aracına zorla bindiği kadına bıçak tehdidiyle istediği adrese götürdükten sonra para ve kolyesini alan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Aracıyla birlikte kaçırdığı kadını gasp eden şüpheli yakalandı: Sabıkası kabarık çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ş.Ö. (28) isimli kadın, arabasında iş arkadaşını beklerken M.Ç. (32) isimli kişi zorla aracına bindi. Kadına üzerinde bıçak olduğunu belirterek tehdit eden M.Ç., kendisini Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankapark'ın otoparkına götürmesini istedi. Korku ve panik yaşayan Ş.Ö., şüphelinin istediğini yerine getirdi.

PARA VE ZİYNET EŞYASINI ALDI

Şüpheli kişi, araçtan inerken Ş.Ö.'nün üzerinde bulunan bir miktar parayı ve boynundaki kolyeyi aldıktan sonra araçtan indi. Ş.Ö.'nün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini ve gittiği güzergahı belirleyerek kısa sürede M.Ç.'yi yakaladı.

Taksicinin boğazına bıçak dayayıp gasp etmeye çalıştıTaksicinin boğazına bıçak dayayıp gasp etmeye çalıştı

5 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden tehdit, ısrarlı takip ve kişilerin huzurunu bozmak gibi 5 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem yapılan M.Ç.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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