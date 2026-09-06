4 saat işkenceye 'yaralama' davası! "Ölmek istemiyorum"

İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi Seda Nur Atılkan (30), 21 Ağustos'ta eşi U.A. tarafından saatlerce darbedildi. Şüphelinin kendisini kısa süreliğine bırakmasının ardından evden kaçmayı başaran Atılkan, komşularına sığındı. İhbar üzerine adrese intikal eden polis ekipleri U.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA: SUÇLAMA 'KASTEN YARALAMA' VE 'TEHDİT'

Olayla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu U.A. hakkında 'silahla tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından iddianame hazırlandı. Dava dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtlarında ise Atılkan'ın can havliyle evden kaçtığı, fail U.A.'nın ise otomobille peşinden gittiği anlar yer aldı.

"ŞARJ KABLOSUYLA BOĞMAYA ÇALIŞTI"

Uğradığı şiddeti anlatan Seda Nur Atılkan, olay gecesi eşinin madde kullandığını ve ardından saldırıya başladığını ifade etti. Atılkan, maruz kaldığı şiddeti şu sözlerle aktardı:

"3 kez öldürülmeye çalışıldım. 4 saat boyunca işkence gördüm. Bunları anlatmak çok zor. Anlattıkça o anları tekrar yaşıyorum. Olay gecesi madde alıyordu. Sonrasında beni darbetmeye başladı. Canımın yandığını söyledikten sonra üzerime oturdu. Şarj kablosuyla 'Bugün hayal ettiğim gün olacak' diyerek beni boğmaya çalıştı. Öldüm sandım ama bayılmışım. Yumruklarla ayıldım. Kafatasımı, kollarımı, dudaklarımı ısırıyor, belinden çıkardığı kemerle boğmaya çalışıyordu. Kendimi Allah'a teslim ettim ama yine ölememişim."

"BIÇAĞI BOĞAZIMA DAYAYIP ÇOCUKLARI TEHDİT ETTİ"

Saldırının saatlerce devam ettiğini vurgulayan Atılkan, failin bıçakla uyguladığı tehditleri şu ifadelerle dile getirdi:

"Uyandığımda yine üzerimdeydi ve elinde bıçak vardı. Beni doğrayacağını söylüyordu. Sonrasında da çocuklarımızı öldüreceğini söylüyordu. Bıçağı boğazıma dayadı. Bir yandan darbetmeye devam ediyordu. Ben istemsizce güldüm ve üzerimden kalkıp banyoya gitti. Tanınmaz haldeydim. Suyun sesini duyduğum an evden kaçıp komşularıma sığındım. Polise haber verdiler ve o şekilde kurtuldum."

"DEVLET BİZE SAHİP ÇIKSIN"

Daha önce de sistematik olarak şiddet ve tehdide maruz kaldığını aktaran Atılkan, saldırının ardından failin ailesi tarafından hastanede baskı altına alındığını söyledi. Davanın açıldığı suç kapsamına tepki gösteren Atılkan, yetkililere şu çağrıda bulundu:

"Olaydan sonra ailesi hastaneye geldi ve şikayetçi olmamam için beni tehdit ettiler. 5 senedir hep çocuklarımla, ailemle tehdit edildim. 5 senedir bu hayatı yaşıyorum. Davanın kasten yaralama ve tehditten açıldığını öğrendim. Ben o gece canice öldürülmeye çalışıldım. Çocuklarım için hayatta kalmaya çabaladım. Adalet istiyorum. Ölmek istemiyorum. Çocuklarım annesiz kalmasın. Güvende yaşamak ve sesimin duyulmasını istiyorum. Devletimiz çocuklarıma ve bana sahip çıksın. Çocuklarım ömür boyu boynu bükük kalmasın." (DHA)