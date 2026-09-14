4 milyar 593 milyon liralık ihale sonuçsuz kaldı: Teklif çıkmadı, Konak Rıhtımı özelleştirilemedi

İzmir'deki Konak Rıhtımı'nın 36 yıllığına özelleştirilmesi için düzenlenen ihalede açık artırma aşamasında teklif veren çıkmadı. 4 milyar 593 milyon liralık başlangıç tutarının artırılmaması üzerine ihale iptal edildi.

DEV İHALE İÇİN 5 DEV FİRMA MASAYA OTURDU

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Konak Rıhtımı İşletmesinin 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmelere Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ, DOF Robotik Sanayi AŞ, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ, YDKÇMS Ortak Girişim Grubu ile İZMİR–NSI–ETAŞ Ortak Girişim Grubu olmak üzere 5 istekli katıldı.

AÇIK ARTIRMADA TEKLİF GELMEDİ

Nihai pazarlık görüşmesinde önce yazılı teklifler alındı, ardından elemeli turlar tamamlandı. Bu aşamaların ardından ihalenin sonucunu belirleyecek açık artırmaya geçildi.

Açık artırmanın başlangıç tutarı 4 milyar 593 milyon lira olarak belirlendi.

TEKLİF ARTIRILMAYINCA İHALE İPTAL EDİLDİ

Açık artırma aşamasında ihaleye katılanların tamamı çekildi. Katılımcılardan teklif gelmemesi ve mevcut teklifin artırılmaması üzerine Konak Rıhtımı'nın özelleştirilmesine yönelik ihale iptal edildi. (AA)