Kamunun taşınmazları bir bir satıldı! Hazine, TCDD, Şeker Fabrikaları, Sümer Holding...
Özelleştirme İdaresi; Hazine, TCDD, Şeker Fabrikaları ve Sümer Holding’e ait arazileri elden çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla kamuya ait binlerce metrekarelik taşınmaz şirket ve şahıslara satıldı.
Resmî Gazete'de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararlarıyla, özelleştirme kapsam ve programında yer alan kamu taşınmazlarına ilişkin ihale sonuçları yürürlüğe girdi. Alınan kararlar doğrultusunda Maliye Hazinesi başta olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerine ait çok sayıda parselin mülkiyeti el değiştirdi.
İZMİR VE ANKARA'DA YÜKSEK BEDELLİ DEVİRLER
Resmî Gazete'de yer alan bilgilere göre en yüksek bedelli satış İzmir'de gerçekleşti. İzmir'in Aliağa ilçesi Yukarı Şakran köyünde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı bulunan toplam 987,26 metrekare yüzölçümündeki 4 parsel, bir bütün halinde 45 milyon 750 bin lira bedelle Roza Hayvancılık ve Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne satıldı.
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ÖZELLEŞTİRMEDE EN YÜKSEK BEDELLİ SATIŞ Resmî Gazete
|Konum / Bölge
|İzmir / Aliağa (Yukarı Şakran Köyü)
|Önceki Mülkiyet Sahibi
|Maliye Hazinesi
|Taşınmaz Niteliği
|Toplam 987,26 m² (4 parsel - Bir bütün halinde)
|Satış Bedeli
|45.750.000 TL
|Alıcı Şirket
|Roza Hayvancılık ve Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'ndeki Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan toplam 10 bin 949 metrekarelik 3 parselin satışı da onaylandı. Bu taşınmazlar 40 milyon 200 bin lira karşılığında Metehan Taşkoparan'ın mülkiyetine geçti.
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ANKARA'DA 10 BİN METREKARELİK HAZİNE SATIŞI Onaylandı
|Konum / Bölge
|Ankara / Yenimahalle (Karacakaya Mahallesi)
|Önceki Mülkiyet Sahibi
|Maliye Hazinesi
|Taşınmaz Niteliği
|Toplam 10.949 m² (3 parsel)
|Satış Bedeli
|40.200.000 TL
|Yeni Mülkiyet Sahibi
|Metehan Taşkoparan
Başkentteki bir diğer satış ise Gölbaşı ilçesinde yapıldı. İncek Mahallesi'nde yer alan Hazine adına kayıtlı 1200 metrekarelik taşınmaz, 15 milyon 200 bin liraya Kazım Balay'a devredildi.
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ANKARA GÖLBAŞI (İNCEK) HAZİNE TAŞINMAZI SATIŞI Devir Tamamlandı
|İl / İlçe / Mahalle
|Ankara / Gölbaşı / İncek Mahallesi
|Mülkiyet Kaydı
|Maliye Hazinesi
|Yüzölçümü
|1.200 m²
|Satış Tutarı
|15.200.000 TL
|Alıcı / Yeni Malik
|Kazım Balay
ŞEKER FABRİKASI VE SÜMER HOLDİNG PARSELLERİ SATILDI
Özelleştirme kararları cumhuriyetin köklü sanayi kuruluşlarının taşınmazlarını da kapsadı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Lozan Mahallesi'nde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı bulunan 1320,51 metrekarelik taşınmaz, 15 milyon lira bedelle Selçuk Kahraman'a satıldı.
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AĞRI ELEŞKİRT / ŞEKER FABRİKASI TAŞINMAZI SATILDI Satış Onaylandı
|Konum / Bölge
|Ağrı / Eleşkirt (Lozan Mahallesi)
|Önceki Mülkiyet Sahibi
|Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
|Taşınmaz Yüzölçümü
|1.320,51 m²
|Satış Bedeli
|15.000.000 TL
|Yeni Mülkiyet Sahibi
|Selçuk Kahraman
Sümer Holding A.Ş.'ye ait varlıklar da üç farklı ilde elden çıkarıldı:
Elazığ: Merkez ilçe Şahinkaya Mahallesi'nde yer alan 408,19 metrekarelik Sümer Holding taşınmazı 13 milyon 200 bin liraya Talha Yücel'e satıldı.
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ELAZIĞ MERKEZ / SÜMER HOLDİNG TAŞINMAZI SATILDI Devredildi
|Konum / Bölge
|Elazığ / Merkez (Şahinkaya Mahallesi)
|Önceki Mülkiyet Sahibi
|Sümer Holding A.Ş.
|Taşınmaz Yüzölçümü
|408,19 m²
|Satış Bedeli
|13.200.000 TL
|Yeni Mülkiyet Sahibi
|Talha Yücel
Balıkesir: Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan, toplam 1434,35 metrekare yüzölçümlü iki parsel ile bu parseller üzerindeki yapılar bir bütün halinde 10 milyon 100 bin lira bedelle Resul Gökçen'e devredildi.
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BALIKESİR SAVAŞTEPE / SÜMER HOLDİNG PARSELLERİ SATILDI Onaylandı
|Konum / Bölge
|Balıkesir / Savaştepe (Cumhuriyet Mahallesi)
|Önceki Mülkiyet Sahibi
|Sümer Holding A.Ş.
|Taşınmaz Niteliği
|Toplam 1.434,35 m² (2 parsel ve üzerindeki yapılar - Bir bütün halinde)
|Satış Bedeli
|10.100.000 TL
|Yeni Mülkiyet Sahibi
|Resul Gökçen
Kastamonu: Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 495,96 metrekarelik taşınmaz ise 550 bin lira bedelle Şahin Sağatcı'ya verildi.
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KASTAMONU TOSYA / SÜMER HOLDİNG TAŞINMAZI SATILDI Devredildi
|Konum / Bölge
|Kastamonu / Tosya (Cumhuriyet Mahallesi)
|Önceki Mülkiyet Sahibi
|Sümer Holding A.Ş.
|Taşınmaz Yüzölçümü
|495,96 m²
|Satış Bedeli
|550.000 TL
|Yeni Mülkiyet Sahibi
|Şahin Sağatcı
TCDD ARAZİSİ VE DİĞER HAZİNE SATIŞLARI LİSTEDE
Özelleştirme İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait taşınmazı da satış listesine koydu. Amasya'nın Merkez ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde TCDD mülkiyetinde bulunan 37,06 metrekarelik taşınmaz, 2 milyon 50 bin lira bedelle Mehmet Tanrıseven'e satıldı.
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AMASYA MERKEZ / TCDD TAŞINMAZI SATILDI Satış Onaylandı
|Konum / Bölge
|Amasya / Merkez (Kurşunlu Mahallesi)
|Önceki Mülkiyet Sahibi
|TCDD (T.C. Devlet Demiryolları)
|Taşınmaz Yüzölçümü
|37,06 m²
|Satış Bedeli
|2.050.000 TL
|Yeni Mülkiyet Sahibi
|Mehmet Tanrıseven
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Hazine arazilerinin satışı Karaali bölgesinde devam etti. Karaali Mahallesi'ndeki 548,78 metrekarelik taşınmaz 1 milyon 570 bin liraya Uğur Ulaş'a, Karaali-İmar Mahallesi'ndeki 700 metrekarelik Hazine taşınmazı ise 1 milyon 381 bin liraya Yusuf Kamanlı'ya satıldı.
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ANKARA GÖLBAŞI (KARAALİ) HAZİNE SATIŞLARI 2 Taşınmaz
|1. Taşınmaz: Karaali Mahallesi
|Önceki Malik
|Maliye Hazinesi
|Yüzölçümü
|548,78 m²
|Satış Bedeli
|1.570.000 TL
|Yeni Malik
|Uğur Ulaş
|2. Taşınmaz: Karaali-İmar Mahallesi
|Önceki Malik
|Maliye Hazinesi
|Yüzölçümü
|700 m²
|Satış Bedeli
|1.381.000 TL
|Yeni Malik
|Yusuf Kamanlı
TAAHHÜDÜ YERİNE GETİRMEYENİN TEMİNATI GELİR KAYDEDİLECEK
Resmî Gazete'de ilan edilen kararlara göre; ihalelerde en yüksek teklifi veren alıcıların sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini belirtilen süre içinde yerine getirmemesi durumunda, yatırılan geçici teminatlar ilgili idare lehine bütçeye gelir kaydedilecek ve söz konusu ihaleler iptal edilecek.