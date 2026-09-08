Kamunun taşınmazları bir bir satıldı! Hazine, TCDD, Şeker Fabrikaları, Sümer Holding...

Resmî Gazete'de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararlarıyla, özelleştirme kapsam ve programında yer alan kamu taşınmazlarına ilişkin ihale sonuçları yürürlüğe girdi. Alınan kararlar doğrultusunda Maliye Hazinesi başta olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerine ait çok sayıda parselin mülkiyeti el değiştirdi.

İZMİR VE ANKARA'DA YÜKSEK BEDELLİ DEVİRLER

Resmî Gazete'de yer alan bilgilere göre en yüksek bedelli satış İzmir'de gerçekleşti. İzmir'in Aliağa ilçesi Yukarı Şakran köyünde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı bulunan toplam 987,26 metrekare yüzölçümündeki 4 parsel, bir bütün halinde 45 milyon 750 bin lira bedelle Roza Hayvancılık ve Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne satıldı.

ÖZELLEŞTİRMEDE EN YÜKSEK BEDELLİ SATIŞ Resmî Gazete Konum / Bölge İzmir / Aliağa (Yukarı Şakran Köyü) Önceki Mülkiyet Sahibi Maliye Hazinesi Taşınmaz Niteliği Toplam 987,26 m² (4 parsel - Bir bütün halinde) Satış Bedeli 45.750.000 TL Alıcı Şirket Roza Hayvancılık ve Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'ndeki Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan toplam 10 bin 949 metrekarelik 3 parselin satışı da onaylandı. Bu taşınmazlar 40 milyon 200 bin lira karşılığında Metehan Taşkoparan'ın mülkiyetine geçti.

ANKARA'DA 10 BİN METREKARELİK HAZİNE SATIŞI Onaylandı Konum / Bölge Ankara / Yenimahalle (Karacakaya Mahallesi) Önceki Mülkiyet Sahibi Maliye Hazinesi Taşınmaz Niteliği Toplam 10.949 m² (3 parsel) Satış Bedeli 40.200.000 TL Yeni Mülkiyet Sahibi Metehan Taşkoparan

Başkentteki bir diğer satış ise Gölbaşı ilçesinde yapıldı. İncek Mahallesi'nde yer alan Hazine adına kayıtlı 1200 metrekarelik taşınmaz, 15 milyon 200 bin liraya Kazım Balay'a devredildi.

ANKARA GÖLBAŞI (İNCEK) HAZİNE TAŞINMAZI SATIŞI Devir Tamamlandı İl / İlçe / Mahalle Ankara / Gölbaşı / İncek Mahallesi Mülkiyet Kaydı Maliye Hazinesi Yüzölçümü 1.200 m² Satış Tutarı 15.200.000 TL Alıcı / Yeni Malik Kazım Balay

ŞEKER FABRİKASI VE SÜMER HOLDİNG PARSELLERİ SATILDI

Özelleştirme kararları cumhuriyetin köklü sanayi kuruluşlarının taşınmazlarını da kapsadı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Lozan Mahallesi'nde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı bulunan 1320,51 metrekarelik taşınmaz, 15 milyon lira bedelle Selçuk Kahraman'a satıldı.

AĞRI ELEŞKİRT / ŞEKER FABRİKASI TAŞINMAZI SATILDI Satış Onaylandı Konum / Bölge Ağrı / Eleşkirt (Lozan Mahallesi) Önceki Mülkiyet Sahibi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Taşınmaz Yüzölçümü 1.320,51 m² Satış Bedeli 15.000.000 TL Yeni Mülkiyet Sahibi Selçuk Kahraman

Sümer Holding A.Ş.'ye ait varlıklar da üç farklı ilde elden çıkarıldı:

Elazığ: Merkez ilçe Şahinkaya Mahallesi'nde yer alan 408,19 metrekarelik Sümer Holding taşınmazı 13 milyon 200 bin liraya Talha Yücel'e satıldı.

ELAZIĞ MERKEZ / SÜMER HOLDİNG TAŞINMAZI SATILDI Devredildi Konum / Bölge Elazığ / Merkez (Şahinkaya Mahallesi) Önceki Mülkiyet Sahibi Sümer Holding A.Ş. Taşınmaz Yüzölçümü 408,19 m² Satış Bedeli 13.200.000 TL Yeni Mülkiyet Sahibi Talha Yücel

Balıkesir: Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan, toplam 1434,35 metrekare yüzölçümlü iki parsel ile bu parseller üzerindeki yapılar bir bütün halinde 10 milyon 100 bin lira bedelle Resul Gökçen'e devredildi.

BALIKESİR SAVAŞTEPE / SÜMER HOLDİNG PARSELLERİ SATILDI Onaylandı Konum / Bölge Balıkesir / Savaştepe (Cumhuriyet Mahallesi) Önceki Mülkiyet Sahibi Sümer Holding A.Ş. Taşınmaz Niteliği Toplam 1.434,35 m² (2 parsel ve üzerindeki yapılar - Bir bütün halinde) Satış Bedeli 10.100.000 TL Yeni Mülkiyet Sahibi Resul Gökçen

Kastamonu: Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 495,96 metrekarelik taşınmaz ise 550 bin lira bedelle Şahin Sağatcı'ya verildi.

KASTAMONU TOSYA / SÜMER HOLDİNG TAŞINMAZI SATILDI Devredildi Konum / Bölge Kastamonu / Tosya (Cumhuriyet Mahallesi) Önceki Mülkiyet Sahibi Sümer Holding A.Ş. Taşınmaz Yüzölçümü 495,96 m² Satış Bedeli 550.000 TL Yeni Mülkiyet Sahibi Şahin Sağatcı

TCDD ARAZİSİ VE DİĞER HAZİNE SATIŞLARI LİSTEDE

Özelleştirme İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait taşınmazı da satış listesine koydu. Amasya'nın Merkez ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde TCDD mülkiyetinde bulunan 37,06 metrekarelik taşınmaz, 2 milyon 50 bin lira bedelle Mehmet Tanrıseven'e satıldı.

AMASYA MERKEZ / TCDD TAŞINMAZI SATILDI Satış Onaylandı Konum / Bölge Amasya / Merkez (Kurşunlu Mahallesi) Önceki Mülkiyet Sahibi TCDD (T.C. Devlet Demiryolları) Taşınmaz Yüzölçümü 37,06 m² Satış Bedeli 2.050.000 TL Yeni Mülkiyet Sahibi Mehmet Tanrıseven

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Hazine arazilerinin satışı Karaali bölgesinde devam etti. Karaali Mahallesi'ndeki 548,78 metrekarelik taşınmaz 1 milyon 570 bin liraya Uğur Ulaş'a, Karaali-İmar Mahallesi'ndeki 700 metrekarelik Hazine taşınmazı ise 1 milyon 381 bin liraya Yusuf Kamanlı'ya satıldı.

ANKARA GÖLBAŞI (KARAALİ) HAZİNE SATIŞLARI 2 Taşınmaz 1. Taşınmaz: Karaali Mahallesi Önceki Malik Maliye Hazinesi Yüzölçümü 548,78 m² Satış Bedeli 1.570.000 TL Yeni Malik Uğur Ulaş 2. Taşınmaz: Karaali-İmar Mahallesi Önceki Malik Maliye Hazinesi Yüzölçümü 700 m² Satış Bedeli 1.381.000 TL Yeni Malik Yusuf Kamanlı

TAAHHÜDÜ YERİNE GETİRMEYENİN TEMİNATI GELİR KAYDEDİLECEK

Resmî Gazete'de ilan edilen kararlara göre; ihalelerde en yüksek teklifi veren alıcıların sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini belirtilen süre içinde yerine getirmemesi durumunda, yatırılan geçici teminatlar ilgili idare lehine bütçeye gelir kaydedilecek ve söz konusu ihaleler iptal edilecek.